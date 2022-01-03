Но как признаться в любви без шаблонов, чтобы этот шаг запомнился на всю жизнь? Это может оказаться трудной задачей по многим причинам, например из-за страха отказа. Но всегда следует попробовать, чтобы потом не жалеть. А мы поможем в этом действенными советами.

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Как подготовиться к признанию

Перед тем как признаваться девушке в любви, ответь на следующие вопросы:

Для чего я это делаю?

Какой реакции я ожидаю?

Готов ли я к тому, что мне откажут?

Хорошо ли знаю черты любимой?

Честные ответы помогут разобраться в себе: это симпатия или настоящая любовь. Если ты убедился, что хочешь с этой девушкой провести всю жизнь, нужно подумать, как ей об этом сообщить. Для начала советуем подготовиться к этому событию. Для этого:

Выбери место и время . Это можно сделать в лунную ночь, на рассвете, на крыше дома и даже на берегу моря. Вариантов очень много. Главное, чтобы вы были одни. И отложи признание, если видишь, что твоя девушка находится не в хорошем настроении или плохо себя чувствует.

. Это можно сделать в лунную ночь, на рассвете, на крыше дома и даже на берегу моря. Вариантов очень много. Главное, чтобы вы были одни. И отложи признание, если видишь, что твоя девушка находится не в хорошем настроении или плохо себя чувствует. Порепетируй . Для этого можно привлечь родитилей, брата, сестру или друзей. С их помощью ты сможешь преодолеть застенчивость, они подскажут, что не нужно говорить в признании.

. Для этого можно привлечь родитилей, брата, сестру или друзей. С их помощью ты сможешь преодолеть застенчивость, они подскажут, что не нужно говорить в признании. Обдумай любой результат событий. Будь готов, что девушка может не ответить взаимностью. Если ты готов с достоинством принять отказ – вперед!

Как признаться в своих чувствах

Насмотревшись фильмов, возникает чувство, что признание необходимо делать в дорогом ресторане и при этом обязательно подготовить дорогой подарок. Но это не так. Вот несколько вариантов, как это сделать, не прибегая к шаблонным действиям:

Выбирай романтическое место. Если твоя девушка любит путешествия, предложи ей поехать на место, где она хотела бы побывать. Можно отправиться на море или в поход. А можно просто устроить пикник на двоих, приготовить романтический ужин при свечах.

Предложи ей поехать в то место, где она хотела бы побывать​ / Фото Unsplash

Прояви свои творческие способности, учитывая ее предпочтения. К примеру, вы пошли на концерт ее любимой группы. Отлучись на минутку и договорись с музыкантами, что они помогут тебе со сцены признаться в любви. А можно написать ей сказку или открытку и отправить по обычной почте.

Однако фраза "я люблю тебя!" может не произвести желаемый эффект, ведь она не раскрывает в полной мере твои чувства и эмоции. Мы подобрали романтические признания в любви, которые никого не оставят равнодушным.

Выбирай самый подходящий вариант в вашей ситуации:

Ты для меня стала самой родной и любимой во всем мире. Когда мы долго не видимся, все вокруг теряет свои краски. А рядом с тобой я – самый счастливый человек. Я люблю тебя всем сердцем!

В моих планах сделать тебя самой счастливой женщиной на планете. Я люблю тебя! И хочу окружить тебя нежностью, лаской и заботой.

Милая, без тебя я не знал, что такое любовь. Ты наполнила мою жизнь смыслом, стала лучиком света в этом мире. Я безумно люблю тебя!

Когда ты со мной, у меня вырастают крылья, и я готов на многое. Мне удалось встретить тебя. Я хочу, чтобы весь мир знал, как я тебя люблю!

Любимая! Ты удивительная и загадочная. У меня только одно желание – быть всегда рядом с тобой и с каждым мгновением открывать все новые и новые страницы твоей книги. Я тебя очень люблю!

У нас с тобой одно общее сердце, ты моя половинка! Надеюсь, что и я для тебя тоже. Я безумно тебя люблю! Если ты уйдешь, мое сердце перестанет биться, ведь половина его умрет.

Мне трудно представить, как бы сложилась моя жизнь без тебя, и не хочу этого знать. Сейчас каждый день мой наполнен счастьем. Я люблю тебя!

Ты мне заменила весь мир! Ты придаешь мне силы для достижения новых вершин. Я люблю тебя всем сердцем и хочу быть рядом всегда, что бы ни случилось!

Когда тебя нет рядом, я ничего не могу делать. Все мои мысли заняты только тобой. Каждую минуту мне хочется прижать тебя к груди, прикоснуться к твоим губам. Ты мне нужна как воздух! Я очень сильно тебя люблю!

Я готов подарить тебе звезды и рассвет, а нежное дыхание ветра нашепчет в твое ушко: "Люблю! Люблю! Люблю!"

Если тебе очень тяжело признаться в любви девушке, глядя в глаза, можешь воспользоваться сообщениями. С их помощью можно выразить самые нежные чувства и свою любовь. Однако помни, что сообщения должны быть короткими, трогательными и милыми. Они должны не только вызвать улыбку, но и заставить сильнее биться сердце любимой. Вот несколько вариантов:

Рядом с тобой я счастлив! Люблю!

Любовь к тебе заполнила меня!

Время останавливается, когда тебя нет рядом, и мимолетно с тобой, любовь моя!

Ты – мой главный джекпот в этой жизни. Безумно люблю тебя!

Знай! Я буду любить тебя всегда!

Хочу признаться тебе в своей любви, ты лучшее, что есть у меня!

Я смущаюсь перед тобой и забываю все слова, но знай, моя любовь к тебе – безгранична!

Я тебя люблю, и пусть время остановится, и мир будет принадлежать только нам!

Как я счастлив, что могу прошептать тебе: "Люблю!"

Стихом можно выразить всю гамму чувств / Фото Unsplash

Признание в стихах

Стихом ты сможешь выразить всю гамму чувств. Если сам не можешь написать признание в стихотворной форме, найди у классиков или в интернете и просто выучи наизусть. Вот несколько таких стихов:

Почему закат красивый?

Почему твой взгляд игривый?

Что ты прячешь от меня?

Знай, что я — люблю тебя!

***

Моя любимая, тебе

Сей стих, я посвящаю,

И как сказать тебе, что я...

Тебя люблю, не знаю…

***

Я так люблю тебя безумно.

Готов быть рядом всю жизнь.

Я обогрею, зацелую,

Тобою буду дорожить.

***

Я в любви признаваться не устану,

Мое сердце полностью в плену,

Хочешь, на колени перед всеми стану

И на весь мир о любви я прокричу.

***

Люблю! Хочу, чтоб ты об этом знала,

Теперь сама судьбу мою верши,

Но я, робея, ожидаю не финала,

А кульминации любви, ее вершин.

Как преодолеть застенчивость во время признания

Итак, ты уверен в своем выборе и решил признаться. И первое с чем столкнешься – со своей стеснительностью. Этого не нужно бояться, ведь каждый человек испытывает неуверенность перед неизвестностью, особенно если это касается чувств. Срабатывает инстинкт самосохранения. Ведь мысли бывают разные, например, что над тобой могут просто посмеяться. Вот здесь и проявляется нерешительность.

Чтобы побороть робость, для начала найди причину этого состояния. Если причина в конечном результате, то, скорее всего, ты к такому разговору не готов. Советуем еще раз провести анализ своих чувств к девушке, оценить общую с ней жизнь. Если ты пришел к выводу, что это та девушка, оставь застенчивость позади. Тебе обязательно нужно сделать шаг навстречу судьбе.

Нельзя подкупать любовь девушки дорогими подарками / Фото Unsplash

Также неуверенность может являться результатом заниженной самооценки. Поэтому вспомни свои сильные стороны. Ведь заинтересовать девушку можно не только внешним видом и толстым кошельком. Главное – быть собой, а не подстраиваться под нее.

Если и это не помогло, закрой глаза и подумай, как может измениться жизнь с появлением любимой. Ведь робость не стоит того, чтобы твое желание стать любимым и счастливым не исполнилось. Если все же не хватает смелости признаться в любви во время личной встречи, есть альтернативные способы:

оставь сообщение, сделав надпись на асфальте;

отправь записку, прикрепленную к букету цветов, через курьера;

закажи баннер с признанием и ее фотографией.

Всё зависит от твоей фантазии.

Также можно воспользоваться следующими способами:

Обратный отсчет. В этом случае ты ставишь перед собой задачу и короткое время на ее реализацию. Например, можешь мысленно сказать: "Как только я сосчитаю от семи до одного, буду действовать". Как только ты мысленно сказал себе цифру 1, сделай шаг навстречу, таким образом отрезая путь к отступлению. Третье лицо. Если не хватает смелости сказать: "я тебя люблю!" можно заменить на "он тебя любит". При этом рассказать якобы о друге, которому она нравится. После того как уляжется волнение, признаться, что друг – это ты. Альтернативы. Написать признание гораздо проще, чем произнести вслух: составь кроссворд, где ключевая фраза – любовь; к каждой конфете в коробке прикрепи записку с нежными словами; во время игры на руке выведи надпись красками; напиши на запотевшем стекле и т.д.

Не признавайся на первом же свидании​ / Фото Unsplash

Каких ошибок следует избегать

Многие парни совершают ошибки, когда признаются в любви публично, но при этом они не уверены, что девушка готова это услышать. Также не следует совершать глупые поступки, например, прыгать в воду со словами: "Я тебя люблю". Кроме неудобств, девушка ничего не испытает.

Нельзя подкупать девушку дорогими подарками. Если ты даришь презенты на каждом свидании, создается впечатление, что ты стремишься ее купить. Так чувства быстро сойдут на нет.

Еще одна ошибка, которую допускают многие молодые люди, – манипуляция чувством вины. Мол, если ты меня не любишь, то я уже никогда не буду счастлив, у меня испортится вся жизнь.

Ни в коем случае нельзя признаваться на первом же свидании. Это большое заблуждение. У девушки создается впечатление, что ты ненадежный человек и разбрасываешься словами.

Некоторые парни для храбрости перед признанием выпивают алкоголь. В лучшем случае тебя выслушают, но серьезно не отнесутся, а отношения испортятся.

Признаваясь через социальные сети, ты тоже можешь все испортить. В таких сообщениях не видно твоих эмоций и может возникнуть ситуация, когда ты вкладываешь в слова определенный смысл, а девушка поймет это по-другому.

Некоторые парни признаются в любви, потому что чувствуют, что должны это сделать. Это неправильно. Ты обманываешь не только себя, но и ее. В случае, если ты уже раз получил отказ – не навязывайся. Займись поиском девушки, которая сможет подарить тебе свою любовь.

Надеемся, что благодаря нашим советам ты сможешь построить крепкие отношения. Удачи!