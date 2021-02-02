Керуй своїм часом ефективно: як працює метод вартістю 25 тисяч доларів

Існує практично нескінченна кількість методів ефективного керування своїм часом. Однак найкраще працюють ті, які особливо легко реалізувати. Сюди входить метод вартістю 25 тисяч доларів. Його ще називають методом Айві Лі. Розповідаємо, чим він такий особливий, що за нього просять стільки грошей!

Джерело: GQ

За допомогою цього методу можна не лише навчитися ефективно керувати особистим часом. Він дозволяє встигати виконувати усі робочі завдання та залишати час на відпочинок. Нарешті тобі вистачатиме 24 годин у добі!

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Історія появи методу Айві Лі

Історія методу з'явилася завдяки підприємцю Чарльзу Швабу. Близько 100 років тому він був президентом Bethlehem Steel, другої за величиною сталеливарної компанії у світі. На початку XX століття компанія успішно стала публічною. Через успіх компанії Шваб заледве зміг впоратися зі своєю роботою – і врешті-решт найняв консультанта Ірвінга Лі. Останній запропонував за чверть години навчити його ефективного методу. Коли Чарльз Шваб спробує метод, він повинен переказати стільки грошей, скільки він йому коштував. Три місяці по тому Чарльз Шваб переказав раднику 25 000 доларів.



Використовуй метод Айві Лі, щоб кожен твій робочий день був продуктивним / Фото Unsplash

Як використовувати його на практиці?

Силою цього методу є те, що він настільки простий у використанні й водночас дає можливість ефективного управління часом. Все, що тобі потрібно – це ручка і папір. Ірвінг Лі порадив Чарльзу Швабу виділити кілька хвилин наприкінці дня та записати 6 найважливіших завдань на майбутній день. Потім він повинен впорядкувати їх за пріоритетами та відповідним чином пронумерувати.

Як реалізувати метод вартістю 25 тисяч доларів

1. Склади список. Наприкінці робочого дня виділи 5 хвилин, щоб записати 6 найважливіших завдань на майбутній день.

2. Виділи пріоритети. Тепер подумай, яке завдання найважливіше. Розстав усі завдання у списку у порядку пріоритету.

3. Почни з найважливішого завдання. Наступного робочого дня почни з завдання, яка посідає перше місце у твоєму списку. Почни з цього завдання без зволікань, перевірки пошти та соціальних мереж. Намагайся уникати багатозадачності.

4. Перевір пріоритети. Коли ти закінчиш виконувати завдання, перевір пріоритети. Не завжди можна пройтися по списку у тому порядку, який ти вважаєш правильним. Твій бос може перешкодити, підкинувши нову термінову справу. Додай цю задачу до свого списку і, можливо, відклади одне з інших завдань на наступний день.

5. Працюй над списком зосереджено. Потім працюй зі списком, поки він не буде готовий – або поки ти не закінчиш роботу. По можливості уникай перерв і збоїв, поки ти не виконаєш завдання. Після кожного завдання у тебе повинна бути невелика перерва, під час якої можеш, наприклад, поговорити з колегами або випити кави.

6. Склади новий список. У кінці робочого дня процес починається знову: ти виділяєш кілька хвилин, щоб записати найважливіші завдання наступного дня, або записуєш у свій список завдання, яке ти не виконав удень. Наступного ранку ти знову почнеш з найважливішого завдання.



Складай список на кожен робочий день / Фото Unsplash

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Що робити, якщо тебе відволікають?

Іноді буває непросто дотримуватися методу послідовно: колеги відволікають розмовами, дзвонить телефон або твій бос мимовільно перериває ритм. Часто, однак, управління часом зводиться не стільки до відволікання зовнішніми чинниками, скільки до самоврядування. Тож внеси свій внесок, організовуючи себе зсередини – це також допоможе тобі впоратися із зовнішніми відволікаючими факторами.

Вирішальним фактором є те, що ти не перевіряєш електронну пошту насамперед вранці, а дійсно зосереджуєшся на першому завданні. Управління часом часто не вдається, тому що ти не працюєш цілеспрямовано, а починаєш братися за кілька завдань, які буцімто пов'язані між собою.

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Починай ранок з важливого завдання, не відволікаючись на дурниці / Фото Unsplash

Ось чому ти не повинен перевіряти свій смартфон, наприклад, у проміжках між завданнями. Берися за нього лише під час повноцінної перерви. Також важливо робити перерви: якщо ти працюєш до знемоги, це може суттєво знизити продуктивність й управління часом. Усе просто. Головне – спробувати!