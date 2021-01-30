Правило 5 годин, на думку деяких найбагатших людей світу, – один з основних принципів успіху, розвитку будь-якого бізнесу і, якщо пощастить, дозволить стати мільйонером. Тож скористайся ним, якщо хочеш досягнути успіху як в Ілона Маска або Білла Гейтса.

Джерело: GQ

У випадку з Біллом Гейтсом, який завжди рекомендує читати книги для розвитку твого розуму, Ілоном Маском, Бараком Обамою або Стівом Джобсом, фундаментальна спільність їхніх порад для досягнення успіху – це читання романів, есе, блогів і новин, які вважаються основним заняттям для продовження навчання, зростання і розширення кругозору.

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Не секрет, що успішні люди багато читають, а середній мільйонер, здається, читає 2 або більше книг на місяць,

– пише експерт з продуктивності Чонсі Меддокс.

Що таке правило 5 годин?

Це правило роботи інтелектуального генія засновника Empact, Майкла Сіммонса, і воно не є елементарною пропозицією: незалежно від того, наскільки зайнята людина або кількість проблем, які необхідно вирішити протягом дня, головне – резерв години на день на читання і навчання, включаючи аудіокнигу. Таким чином, у тебе буде в цілому 5 годин на кожен робочий тиждень. Сіммонс стверджує, що це практика, якої дотримуються найуспішніші люди, з часів Бенджаміна Франкліна.



Правило передбачає читання та навчання протягом хоча б 5 годин на тиждень / Фото Unsplash

Протягом усього свого дорослого життя Бенджамін Франклін виявляв наполегливість, щоб вкладати близько години на день в освоєння нових знань. Він сам охрестив цю практику п'ятигодинним правилом Франкліна: одна година на день на кожен день тижня,

– написав Сіммонс.

Що стосується Франкліна, то час на навчання був насамперед вранці та передбачав інші денні завдання. Насправді немає значення, коли у тебе буде можливість скористатися цією годиною на день. Важливі – сталість та бажання ніколи не припиняти вчитися, читати та шукати щось нове.

Правило допомагає вдосконалюватися, придумувати альтернативні рішення найрізноманітніших проблем і йти в ногу з подіями та тенденціями, щоб запропонувати світові найкраще з нас самих.



За допомогою цього правила можна вдосконалюватися та досягати успіху / Фото Unsplash

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3 ключові моменти правила 5 годин

1. Читай: ти можеш почати з 30 хвилин, якщо година здається занадто довгою. Але у тебе завжди повинна бути книга під рукою. Берися за неї відразу ж, щойно у тебе виникне бажання заглянути до соціальних мереж або увімкнути якесь шоу.

2. Міркуй: це не просто читання, а роздум про те, що ти щойно прочитав, почув або відкрив. Потім запиши свої думки та проаналізуй, як вони можуть допомогти тобі досягти бажаного успіху. Рекомендація – поставити собі 2 або 3 питання про те, що ти дізнався, і дати собі відповідь.

3. Експериментуй: читання – це тільки початок і буде марно, якщо ти не застосуєш на практиці те, що дізнався. Коли у тебе є ідея, важливо втілити її у життя, навіть якщо вона тобі здається божевільною. Важливо вчитися на своїх помилках і продовжувати експериментувати, поки не досягнеш бажаного.



Тобі важливо не лише читати, а й втілювати у життя свої божевільні ідеї / Фото Unsplash

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Спробуй і ти скористатися правилом 5 годин. Витрачай свій час з користю, щоб не лише ставати кращою версією себе вчорашнього, а й досягати бажаних результатів!