Чому не варто слухати музику під час тренувань: 5 вагомих причин

Якщо бути абсолютно чесним, у залах часто лунає гучна музика. Тому порада тренуватися в тиші – або, принаймні, в спокої і тиші – може здатися досить лицемірною.

Насправді низка наукових досліджень довела користь музики під час фізичних навантажень. Залежно від стилю музики, гучності та швидкості темпу, звук може допомогти тобі тримати ритм, підтримувати зусилля, пов'язувати рухи між собою, не надто замислюючись над ними, і, просто кажучи, перевершити самого себе. Тож навіщо тренуватися без музики? Ось кілька відповідей.

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1. Підвищена обізнаність про своє тіло

Слухаючи музику під час занять спортом, чи то біг на свіжому повітрі, чи то фітнес і силові тренування в приміщенні, ти відключаєш себе від навколишнього шуму (скрип тренажерів, стукіт взуття по підлозі, дихання людей, що тренуються по сусідству, погана музика, що грає з динаміків у спортзалі тощо).

Ти створюєш мильну бульбашку, щоб зосередитися на своїй меті. Але ти також відрізаєш себе від певних фізичних і ментальних відчуттів. Знявши навушники, ти приділяєш більше уваги своїм відчуттям: м'язовій втомі, пульсу, диханню та душевному стану.

2. Забезпечення якості тренувань

Бувши уважнішим до своїх фізичних відчуттів, ти можеш краще адаптувати свій темп до рівня фізичної підготовки в цей день. Ти швидше зрозумієш, коли потрібно сповільнитися або, навпаки, коли можна прискоритися і докласти більше зусиль.

Не заважати тренуванню своїми найкращими плейлистами може бути особливо корисно, коли ти вивчаєш нові рухи або вирішив збільшити навантаження і складність. Вивчати нові вправи, які тебе цікавлять, звертати увагу на якість виконання рухів і розвивати корисні звички краще спочатку в спокійній атмосфері. Потім можна знову вмикати музику.



Без музики твої тренування можуть бути якіснішими / Фото wayhomestudio

3. Не зупинятися на досягнутому

Не всі спортивні заняття повинні бути однаковими: одні інтенсивні, інші менш, і це нормально. Так само добре тренуватися іноді без музики, а іноді з нею. Якщо ти завжди займаєшся спортом у навушниках, ти ризикуєш отримати неприємне враження, що тренування проходить погано, коли ти їх не вдягаєш. Зміни свої звички, щоб урізноманітнити свої відчуття.

4. Тренуватися в цілковитій безпеці

Ще один важливий аспект, який слід враховувати – безпека. Біг у місті чи за містом пов'язаний з очевидними ризиками (неуважні перехожі, водії тощо). Займаючись спортом без музики і більше концентруючись на фізичному навантаженні, ти звертатимеш більше уваги на зовнішні фактори й уникнеш падінь, ударів та інших нещасних випадків.

5. Зарезервуй найкращі плейлисти для тренувань

Суть цієї статті полягає не в тому, щоб повністю вигнати музику з будь-якої спортивної діяльності, як ти вже зрозумів. А в тому, щоб уникати її систематичного використання. Насправді можна досягнути свого найкращого результату завдяки плейлисту, який ти складеш.



Прибережи музику до складних тренувань / Фото wayhomestudio

Найкращі плейлисти зберігаються для тренувань, які будуть особливо важкими. Для часу, коли ти відчуваєш потребу, і для днів змагань. Потрібно лише знайти правильний баланс.

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А на повсякдень ми б рекомендували пробувати тренуватися без музики. Це дозволить тобі краще відчувати та розуміти своє тіло. І, повір, воно буде тобі вдячним.