Вибух комети започаткував сільське господарство 13 тисяч років тому: як таке можливо

Згідно з новим дослідженням, уламки комети, що вибухнула в атмосфері Землі, започаткували перше в історії фермерське село в Сирії. Нині воно вимерле, а проте залишається найдавнішим прикладом спільноти людей, які різко змінили спосіб життя через падіння небесного тіла.

Отже, велика комета впала на Землю приблизно 12 800 років тому. Удар спричинив різкий перехід для людей, які постраждали від комети, від полювання до сільського господарства і навіть контролювання диких тварин. Про це свідчать заново проаналізовані рештки, розкопані у Сирії ще в 70-х роках ХХ століття.

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Вибух комети як спосіб змінити життя

Нова інтерпретація матеріалів розкопок доісторичного села Абу Хурейра, яке зараз затоплене під водосховищем Озеро Ассад на півночі Сирії, вказує на різку зміну місцевого клімату – приблизно в той час, коли Земля зіткнулася з уламками 100-кілометрового крижаного тіла, яке називається Кентавр. Кентаври мають подвійну природу: вони виглядають як астероїди, але залишають за собою хвіст газу і пилу, як комети.

Удар комети був непрямим і насправді був вибухом у повітрі, тож на землі не залишилося жодних кратерів. Вважається, що один з уламків комети, наповнений величезною кількістю тепла, вибухнув високо в атмосфері й кинув на село потужну ударну хвилю, яка знищила більшість його мешканців. Вчені також підозрюють, що ця подія, яка отримала назву "Гіпотеза зіткнення Молодшої Дріади", накрила регіон пилом, заблокувавши сонячне світло і спровокувавши холодну зиму.



Абу Хурейра у 70-х – потім село затопили під час будівництва греблі Такба на Євфраті / Фото A.M.T Moore

До удару комети поселенці переважно споживали дикі фрукти, ягоди та бобові, тоді як рештки, знайдені після події, показують, що раціон місцевих змінився – на зернові та сочевицю, що стало результатом ранніх експериментів з їх вирощуванням.

За новим дослідженням, у регіоні також стався сплеск вирощування посухостійких культур, що відображає зміну прохолодного клімату на значно сухіший. Селяни почали вирощувати ячмінь, пшеницю та бобові, що чітко показують докази.