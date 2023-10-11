Итак, большая комета упала на Землю примерно 12 800 лет назад. Удар повлек за собой резкий переход для людей, пострадавших от кометы, от охоты к сельскому хозяйству и даже контролю диких животных. Об этом свидетельствуют заново проанализированные останки, раскопанные в Сирии еще в 70-х годах ХХ века.

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Взрыв кометы как способ изменить жизнь

Новая интерпретация материалов раскопок доисторической деревни Абу Хурейра, которая сейчас затоплена под водохранилищем Озеро Ассад на севере Сирии, указывает на резкое изменение местного климата – примерно в то время, когда Земля столкнулась с обломками 100-километрового ледяного тела, которое называется Кентавр. Кентавры обладают двойной природой: они выглядят как астероиды, но оставляют за собой хвост газа и пыли как кометы.

Удар кометы был непрямым и на самом деле был взрывом в воздухе, поэтому на земле не осталось никаких кратеров. Считается, что один из обломков кометы, наполненный огромным количеством тепла, взорвался высоко в атмосфере и обрушил на деревню мощную ударную волну, уничтожившую большинство ее жителей. Ученые также подозревают, что это событие, получившее название "Гипотеза столкновения Младшей Дриады", накрыло регион пылью, заблокировав солнечный свет и спровоцировав холодную зиму.



Абу Хурейра в 70-х – потом село затопили во время строительства плотины Такба на Евфрате / Фото A.M.T. Moore

До удара кометы поселенцы преимущественно употребляли в пищу дикие фрукты, ягоды и бобовые, тогда как остатки, найденные после происшествия, показывают, что рацион местных изменился – на зерновые и чечевицу, что явилось результатом ранних экспериментов с их выращиванием.

По новому исследованию, в регионе также произошел всплеск выращивания засухоустойчивых культур, что отражает изменение прохладного климата на значительно более сухой. Поселенцы начали выращивать ячмень, пшеницу и бобовые, о чем четко свидетельствуют доказательства.