Як зробити так, щоб засмага трималася якомога довше

Ми знаємо, що багатьом хочеться залишити засмагу на своєму тілі на якомога довший термін. Особливо, коли ти провів під палючим сонце не одну годину. Надіємося, робив це з засобами проти сонця.

Цього разу ми дамо тобі 5 порад, як зробити засмагу стійкою. Це дозволить дивитися на себе у дзеркало та згадувати теплі сонячні дні, проведені, наприклад, з друзями на дачі або десь у Карпатах.

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1. Захищай і зволожуй шкіру

Твоя засмага залежить від здоров'я твоєї шкіри. Зневоднена шкіра схильна до лущення, яке стимулює оновлення клітин, що усуває меланін, який в першу чергу надає шкірі засмаги. Це ставить перед тобою два завдання: зберегти колір і, що ще складніше, зробити його рівномірним.

Безпомилковий метод для другого завдання – не обгоріти під час перебування на сонці, наносячи крем з високим ступенем захисту від сонця і розподіляючи його по всьому тілу, не залишаючи жодної незахищеної ділянки. Потім, удома, вибери легкий лосьйон після засмаги, який твоя шкіра легко поглине (бажано, щоб він подовжував засмагу).



Потурбуйся про те, щоб не було зневоднення / Фото freepik

2. Дотримуйся здорової дієти

Само собою зрозуміло, що тобі потрібно пити багато води, щоб шкіра була добре зволоженою. Потім обирай сезонні фрукти й овочі, особливо помаранчевого кольору, оскільки вони багаті на бета-каротин – провітамін, корисний для засмаги. Доповни свій раціон жирною рибою (сардини, лосось, анчоуси, оселедець, скумбрія, тунець тощо), яка багата на вітаміни та жирні кислоти, необхідні для підтримки гідроліпідної плівки. Нарешті, ти можеш придбати харчову добавку, спеціально розроблену для засмаги. Вона багата на вітаміни С і Е, бета-каротин і селен.

3. Скрабуй, але м'яко

Всупереч поширеній думці, відлущування не призводить до зникнення засмаги. Навпаки, воно усуває відмерлі клітини шкіри, запобігає лущенню дерми, якщо вона занадто зневоднена, і сприяє оновленню клітин, щоб засмага трималася довше. Легкий пілінг допомагає зберегти колір обличчя, очищаючи лише верхній шар епідермісу, не порушуючи його однорідності.



Легке скрабування позитивно вплине на засмагу / Фото drobotdean

4. Нанеси автозасмагу на обличчя

Шкіра обличчя ніжніша, її клітини оновлюються швидше, ніж на тілі, тому вона легше втрачає засмагу. Особливо, якщо ти вмиваєшся занадто гарячою водою і не робиш пілінг хоча б раз на тиждень. Якщо ти дійсно хочеш мати більш сонячний колір обличчя, просто додай одну краплю автозасмаги у крем для обличчя для більш золотистого сяйва.

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5 Обмеж плавання та кондиціонер

Хлор має легкий відбілюючий ефект на шкіру, а отже, впливає на твою засмагу. Щойно ти вийшов з басейну, ретельно сполоснися теплою водою. Кондиціонер також має подібний ефект, оскільки він висушує, а отже, зневоднює шкіру (це не міф, що якщо ти довго летиш літаком, то після приземлення виглядатимете менш засмаглими, ніж коли вилетів). Це також змушує шкіру лущитися, прискорюючи зникнення засмаги.



Після басейну добре сполосни свою шкіру / Фото Drazen Zigic