Ідеально перед сном: як накачати прес з допомогою подушки – круті вправи

Робота над тілом своєї мрії потребує від тебе наполегливості та регулярності. Ми ж пропонуємо займатися собою вдома, адже знаємо, що взимку вибиратися до спортзалу вкрай складно.

Цього разу лови комплекс вправ, з допомогою яких можна накачати сталевий прес. Ним поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук у своєму інстаграмі. А знадобиться тобі для виконання вправ звичайна подушка.

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Як накачати прес з допомогою подушки

Комплекс вправ для м'язів живота з подушкою. Звучить легко, але по відчуттях досить гаряче, особливо, якщо не халтурити,

– наголошує фітнес-тренер.

Сам комплекс складається з трьох вправ, які ми виконуємо одна за одною по 15 секунд на кожну. Здавалося б, немає нічого складного. Слід зауважити, що відпочинку між вправами немає. Можна зробити паузу лише після виконання третьої – на 60 секунд.

Виконай 4 – 5 кіл цих вправ. А акцент слід робити саме на техніці виконання та на відчуттях цільових м'язів.

Як накачати прес з допомогою подушки: дивися відео

Чому важливо качати прес

Нагадаємо, що робота над пресом – це не лише про естетичний аспект фізичної форми, а й важливий компонент загального здоров'я та фітнесу. Ось кілька причин, чому качання преса є корисним і важливим для чоловіків:

1. Міцність та стабільність тулуба

Відмінно розвинені м'язи преса допомагають утримувати тіло в прямому положенні, поліпшують поставу та стабільність тулуба. Це важливо для підтримання здоров'я хребта та запобігання травм.

2. Загальна функціональність

Качання преса покращує загальну функціональність тіла. Сильні м'язи преса не лише полегшують виконання щоденних завдань, але й допомагають у покращенні спортивних результатів.

3. Зменшення ризику травм

Сильні м'язи преса зменшують ризик травм, особливо під час виконання інших фізичних вправ чи спортивних активностей. Вони діють як природний корсет, захищаючи органи від ушкоджень.

4. Естетичний ефект

Розвинені м'язи преса формують мужню статуру та створюють естетичний вигляд фігури. Це може позитивно підвищити самоповагу та самовизначення.

5. Покращення загального здоров'я

Тренування преса може сприяти поліпшенню обігу крові та зниженню рівня стресу. Крім того, воно може допомагати в контролі ваги та зниженні ризику хвороб серця.

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Необхідно пам'ятати, що раціональний та збалансований підхід до тренувань вкупі з правильним харчуванням – ключ до досягнення найкращих результатів та збереження здоров'я.

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