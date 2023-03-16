Коли звичайні скручування і планка набридли: як накачати прес на перекладині

Якщо ти не знав, то для роботи над пресом необов'язково виконувати лише скручування. Якщо вони тобі, як і нам, набридли, то можна спробувати додати вправи на перекладині.

Своєю улюбленою трійкою вправ поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Рекомендуємо їх виконувати, якщо ти теж хочеш мати міцний і сталевий прес.

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Як накачати прес на перекладині

Думаю, ви вже усі знаєте, що при підйомах ніг до прямого кута у нас м'язи живота стабілізуються, але не працюють в динаміці. Тому важливо виконувати із заворотом тазу для кращого опрацювання та ефекту,

– зауважив він.

Як виконувати вправи: дивися на відео

необхідно працювати на відчуття. Контролюй своє дихання, а також не забувай насолоджуватися кожним повторенням.

Твоя задача – виконати 12 повторень. Сам комплекс вправ передбачає робота за принципом кола. Слід виконати 3 – 4 такі кола. Після завершення одного, варто приділити 60 – 90 секунд відпочинку.

Варте уваги Знадобиться всього 9 хвилин, щоб зміцнити м'язи кору: комплекс вправ від тренера

Візьми на озброєння цей комплекс вправ. Його можна виконувати як самостійно, так і додати до своєї звичної тренувальної рутини. Гайда разом з нами ставати кращою версією себе вчорашнього!

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