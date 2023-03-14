Порадами та вправами, які допоможуть їх зміцнити, поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24.

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Що таке м'язи кору?

Це ціла сукупність м'язів. Мовиться про живіт, сідниці, спину та поперек. Усі вони використовуються під час більшості рухів нашого тіла. А ще вони підтримують правильну поставу та стабілізують тіло під час різноманітних активностей.

Для чого тренувати м'язи кору?

1. Покращення постави. За словами тренера, сильні м'язи кору допоможуть тобі підтримувати правильну поставу. Це може зменшити біль у спині й інші м'язово-скелетні проблеми.

За словами тренера, сильні м'язи кору допоможуть тобі підтримувати правильну поставу. Це може зменшити біль у спині й інші м'язово-скелетні проблеми. 2. Зниження ризику травм. Тренування м'язів кору може допомогти тобі знизити ризик травм. Особливо під час спортивних заходів або важких робіт.

Тренування м'язів кору може допомогти тобі знизити ризик травм. Особливо під час спортивних заходів або важких робіт. 3. Покращення спортивних результатів. Володимир Сидорук зауважив, що сильні м'язи кору можуть допомогти тобі покращити здатність виконувати певні вправи та досягати поставлених перед собою цілей.

Володимир Сидорук зауважив, що сильні м'язи кору можуть допомогти тобі покращити здатність виконувати певні вправи та досягати поставлених перед собою цілей. 4. Покращення балансу. М'язи кору відіграють важливу роль у підтримці балансу. Тож їх тренування може допомогти знизити ризик падінь та інших травм.

М'язи кору відіграють важливу роль у підтримці балансу. Тож їх тренування може допомогти знизити ризик падінь та інших травм. 5. Зміцнює серцево-судинну систему. Під час тренувань м'язів кору твоя серцево-судинна система працює інтенсивніше. Це може позитивно вплинути на її роботу.

Тренування м'язів кору може бути корисним для людей будь-якого віку та рівня фізичної підготовки. Головне займатись за принципом "Від простого до складного",

– наголосив тренер.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Перед початком тренування надзвичайно важливо добре розім'ятися. Розігрій м'язи, щоб мінімізувати ризик травматизму.

Самі вправи слід виконувати під таймер. Тривалість вправи – 30 секунд, після чого 15 секунд відпочинку.

Тренування проходить за коловою схемою. Слід виконати 4 кола. Після останнього берися за заминку. Твоє завдання – відновити дихання, частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск.

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Тренер зауважив, що цей комплекс вправ може як доповнити твоє тренування, так і бути окремим. Особливо тоді, коли в тебе катастрофічно не вистачає часу на роботу над собою.

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