Порадами та вправами, які допоможуть їх зміцнити, поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24.
Читай також Сріблом, платиною та навіть бурштином: як фільтрація допомагає створювати найкращу горілку
Що таке м'язи кору?
Це ціла сукупність м'язів. Мовиться про живіт, сідниці, спину та поперек. Усі вони використовуються під час більшості рухів нашого тіла. А ще вони підтримують правильну поставу та стабілізують тіло під час різноманітних активностей.
Для чого тренувати м'язи кору?
- 1. Покращення постави. За словами тренера, сильні м'язи кору допоможуть тобі підтримувати правильну поставу. Це може зменшити біль у спині й інші м'язово-скелетні проблеми.
- 2. Зниження ризику травм. Тренування м'язів кору може допомогти тобі знизити ризик травм. Особливо під час спортивних заходів або важких робіт.
- 3. Покращення спортивних результатів. Володимир Сидорук зауважив, що сильні м'язи кору можуть допомогти тобі покращити здатність виконувати певні вправи та досягати поставлених перед собою цілей.
- 4. Покращення балансу. М'язи кору відіграють важливу роль у підтримці балансу. Тож їх тренування може допомогти знизити ризик падінь та інших травм.
- 5. Зміцнює серцево-судинну систему. Під час тренувань м'язів кору твоя серцево-судинна система працює інтенсивніше. Це може позитивно вплинути на її роботу.
Тренування м'язів кору може бути корисним для людей будь-якого віку та рівня фізичної підготовки. Головне займатись за принципом "Від простого до складного",
– наголосив тренер.
Як правильно виконувати вправи: дивися на відео
Перед початком тренування надзвичайно важливо добре розім'ятися. Розігрій м'язи, щоб мінімізувати ризик травматизму.
Самі вправи слід виконувати під таймер. Тривалість вправи – 30 секунд, після чого 15 секунд відпочинку.
Тренування проходить за коловою схемою. Слід виконати 4 кола. Після останнього берися за заминку. Твоє завдання – відновити дихання, частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск.
Варте уваги Знадобиться лише цей простий інвентар: як позбутися болю та дискомфорту у спині
Тренер зауважив, що цей комплекс вправ може як доповнити твоє тренування, так і бути окремим. Особливо тоді, коли в тебе катастрофічно не вистачає часу на роботу над собою.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.