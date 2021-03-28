Як у Шварценеггера: як за одну хвилину накачати широченні плечі

Ти будеш максимально нещирим, якщо не мріятимеш про торс як у Шварценеггера з його широченними плечима. Але як цього домогтися? Є секретний трюк бодибілдера й актора, який дозволить прокачати плечі за хвилину.

Цього домогтися можна завдяки комбінації штанги та гирі. Це нетрадиційна вправа, і про неї ти, швидше за все, не чув. Але саме з її допомогою можна наростити м'язи та стабілізувати свої плечі.

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Як наростити плечі як у Шварценеггера

Bandbell – це штанга, спеціально розроблена для альтернативних тягарів замість звичних млинів. Як пояснює фітнес-експерт Геддур, потрібно прикріпити гирю до кожної сторони поперечини, зачепивши стрічку опору через ручку та над поперечиною.



Bandbell – гирі, прикріплені до грифа за допомогою фітнес-гумок / Фото Rogue Fitness

Навіщо возитися з фітнес-гумками та гирями замість того, щоб просто вішати гантелі на гриф?

"Перенесення бандажа через голову створює ефект коливання, щоб твої м'язи та стабілізатори суглобів працювали старанніше. Це значно складніше", – додає Геддур.

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Особливий трюк Шварценеггера

Ось як працює це: обережно підійми штангу над головою та зафіксуй руки, наче ти виконуватимеш стандартний жим від плечей. Зосередься на ребрах і плечах: тримай їх притиснутими. Твій прес напружений, сідниці теж. Зберігай це положення протягом усієї вправи. Зроби кілька кроків вперед, зроби паузу та повернися у попереднє положення. Неважливо, якщо у тебе мало місця. Тобі потрібно зосередитися на часі виконання, а не відстані.

Виконуй 3 – 5 підходів по 1 – 2 хвилини за раз, відпочиваючи 1 хвилину між підходами.

Додай цю вправу до свого графіку тренувань та виконуй її на початку або в кінці тренування на плечі. Коли тобі легше, Геддур рекомендує збільшити інтенсивність, вагу гирі або збільшити швидкість ходьби, щоб твої плечі працювали більше.

Дивися, як виконувати вправу Шварценеггера для накачування плечей:

Спробуй виконувати вправу Арнольда Шварценеггера, щоб наростити й собі такі широченні плечі. І не забувай про те, що результат не з'являється миттєво. Будь наполегливим і йди упевнено до своєї мети!

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