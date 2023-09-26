Скільки насправді потрібно часу, щоб мати сталевий прес і омріяні шість кубиків

Скільки часу потрібно, щоб отримати красивий, чітко окреслений, рельєфний прес – славнозвісні "шість кубиків"? Це питання ставлять собі всі або більшість людей, коли починають займатися спортом.

Але відповідь не така проста. Перше, що тобі потрібно знати, це те, що якщо ти хочеш схуднути і накачати прес, тобі потрібно поєднувати фізичні вправи з дієтою. Мова йде не тільки про те, щоб менше їсти, але й про те, щоб харчуватися здорово.

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Тобі також потрібно адаптувати свою програму тренувань, щоб вона включала правильні рухи. А ще ти повинен пам'ятати, що це процес, і ти не прокинешся з шістьма кубиками преса після першого ж заняття в спортзалі.

Проблема в тому, що м'язи живота "сховані" за бар'єром жиру (що є звичайним явищем і не означає, що у тебе надмірна вага). Тому тобі потрібно зменшити відсоток жиру, щоб почати їх помічати.

За даними Healthline, можна бути струнким, сильним і мати рельєфне тіло, але не мати чітко вираженого преса. Насправді, як пояснює Harvard Health, 90% жиру є підшкірним, а 10% – вісцеральним. Тож тобі потрібно зменшити обидва види жиру, щоб з'явився прес.

Скільки часу потрібно, щоб накачати прес

Варто зазначити, що для того, щоб прес був добре вираженим, відсоток жиру в організмі повинен бути відносно низьким. Healthline пояснює, що, згідно з даними Американської ради з фізичних вправ, чоловіки повинні прагнути до показника від 13% до 6%, а жінки – від 20% до 14%. У деяких випадках, однак, важко мати добре виражений прес через генетичні проблеми.

Перше, що потрібно зробити, – це сконцентруватися на зменшенні жиру. Щоб цей процес був безпечним, рекомендується прагнути до зменшення жиру приблизно на 1% щомісяця. Якщо врахувати, що у більшості чоловіків цей показник становить 28%, то знадобиться щонайменше 15 місяців, щоб досягти точки, коли стануть помітними м'язи живота (звісно, процес спалювання жиру можна прискорити, але краще зупинитися на показнику в 1%).



Потрібно буде тренуватися щонайменше 15 місяців / Фото fxquadro

І, нарешті, питання фізичних вправ, адже твій прес не стане підтягнутим і тонізованим лише тому, що ти змінив раціон. Тобі потрібно виконувати основні вправи, вправи на опір, силові тренування та високоінтенсивні заняття, які спалюють найбільшу кількість жиру за найменший проміжок часу.

Недостатньо просто качати прес! Потрібно працювати всім тілом і зміцнювати весь тулуб, який включає спину, косі м'язи і весь торс. Також рекомендується займатися щонайменше 3 дні на тиждень по 30 хвилин за раз.

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П'ятнадцять місяців можуть здатися занадто довгим терміном, але важливо поважати процес і не намагатися його прискорити, що може призвести до нездорових і нестійких практик. Тобто ти не зможеш підтримувати їх у довгостроковій перспективі, і вони, швидше за все, знищать весь твій прогрес і змусять тебе почати все спочатку.