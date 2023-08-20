Для ідеального сталевого преса слід додати ці три продукти до свого раціону

Хотілося б, щоб була якась диво-дієта для преса. Просто їсти певні продукти, щоб згодом з'явилися бажані шість кубиків.

З точки зору дієти, легко визначити, яких типів їжі слід уникати. Подумай про жирні молочні продукти та майже всі види смаженої їжі. Але є певні типи їжі, які сприятимуть формуванню того ядра, про яке ти завжди мріяв.

Варте уваги Ідеальний компаньйон для вечері: рецепт приготування коктейлю Pear Aperetive

Хоча не існує золотої дієти для преса, яка могла б замінити фізичні вправи та наполегливу роботу, є певні продукти, які можуть отримати максимальну віддачу від твоєї роботи та швидше досягти результату. Ці продукти (які ти можеш включити у свій раціон прямо зараз) допоможуть тобі досягти мети отримати ідеальний підтягнутий живіт. Ось три продукти, які слід включити в дієту для преса.

1. Цільні злаки

Подумай про овес, гречку, кіноа та ячмінь. Ці продукти мають неймовірно високий вміст клітковини, що чудово підходить тобі з багатьох причин. Вони допомагають схуднути, регулюють рівень цукру в крові, чудово підходять для травлення та є надійним джерелом мінералів, антиоксидантів і вітамінів.

Є дослідження, які свідчать про те, що дієта з цільнозерновими продуктами може зменшити кількість їжі, яку ти схильний їсти, і краще використовувати енергію твого тіла, що потім безпосередньо впливає на худорлявість твого тіла. Є також дослідження, які свідчать про те, що заміна рафінованого білого хліба на цільнозерновий пшеничний хліб може зменшити жир на животі.



У твоєму раціоні мають бути цільнозернові продукти / Фото Drobot Dean

2. Жирна риба

Якщо ти любиш рибу, це твій щасливий день. Існує низка жирних сортів риби, багатих омега-3 жирними кислотами. Згадай лосось, сардини, тунець і скумбрію. Саме омега-3 жирні кислоти – зірка шоу, відіграючи ключову роль у роботі твоєму мозку, запаленні тіла, контролі твоєї ваги та здоров'ї серцево-судинної системи.

Вони знижують фактори ризику серцево-судинних захворювань, також кажуть, що вони зменшують жир на животі та містять багато білка, який є надзвичайно важливим для підтягнутого живота. Оскільки в цій рибі багато білка, вона також ситна, а це означає, що вона знижує апетит і сприяє зниженню ваги.

3. Яйця

Ти вже звик починати свій день зі здорового сніданку, який містить яйце пашот, яєчню або омлет? Ти чудово почав шлях до сталевого преса. Яйця – це одна з найкращих страв для підтягнення живота.

Вони повні білка, який ідеально підходить, як згадувалося раніше, для природного спалювання жиру та нарощування м'язів. Вони також є джерелом високого вмісту амінокислот, які є основою м'язових клітин.



Приготуй собі омлет або яєчню зранку / Фото freepik

Читай також Чи корисно пити склянку води перед сном: експерти розповіли про переваги та недоліки

Ясна річ, що дієта – частина успіху. Також варто пам'ятати про тренування, а також відпочинок. Усе це в комплексі позитивно вплине на твою фізичну форму.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.