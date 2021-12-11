Як не треба просити про підвищення зарплати: 5 заборонених фраз

Говорити про підвищення зарплати – непроста задача. Але часто це потрібно зробити, адже керівник може не підозрювати, що тебе щось не влаштовує. І ми розповімо, як не варто це робити.

Фотіні Іекономополоу, котра працює тренеркою серед керівників зі списку Fortune 500, сказала CNBC, що існують певні стратегії. Вони підвищують твої шанси отримати бажане. Але є й деякі помилки новачків, яких слід уникати.

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У разі прохання про підвищення зарплати, є фрази та слова, які ти не повинен вимовляти. Вони, як свідчить практика, викликають негативну реакцію та закриття вікна можливостей.

Уникай цих фраз під час розмови про підвищення

Більше грошей

Не проси більше грошей. У цьому випадку потрібно бути конкретним, назвавши точну суму. Якщо ти боїшся, що сума буде надто високою або надто низькою, ти можеш підготуватися. Вивчи ринок, опитай знайомих, які обіймають аналогічні посади. Це дозволить тобі визначити, яку суму можна спокійно вимагати.



Вивчи ринок праці, щоб знати, яку суму просити / Фото Malte Helmhold

Невизначеність у тому, чого ти хочеш, може призвести до того, що ти отримаєш дуже низьку надбавку. Та й твоя невпевненість у собі змусить керівника подумати, що ти не заслужив на підвищення узагалі.

Я думаю, що заслужив це за...

Прибери конструкцію "я думаю" / "я вірю" та залиш лише "я це заслуговую". Це не тільки показує, що ти довіряєш собі, а й показує, що у компанії ти ростеш. Та й такий посил додає тобі впевненості, яку так цінують сильні керівники.

Але тут важливо підкріплювати усе аргументами. Тобі потрібно буде чітко пояснити, що ти приносиш компанії та чому підвищення заробітної плати позитивно вплине на неї.

Я сподіваюся, що...

Не потрібно подавати це як надію чи мрію. Це повинне бути реальне очікування. Ти хочеш підвищення заробітної плати і ти про це говориш. І це теж частина твоєї роботи. Це також допоможе тобі об'єктивно представити свої запити, щоб звучати раціонально та переконливо.



Намагайся побороти свою невпевненість / Фото NeONBRAND

Мені доведеться піти на співбесіду...

Шантаж – це не найкраще, що може бути. Ти, звичайно ж, можеш сказати, що тобі зробили кілька пропозицій. Але у цьому випадку варто наголосити на тому, що ти хотів би зберегти свою позицію у компанії, в якій ти працюєш.

Пам'ятай, що шантаж змушує керівника прийняти оборонну позицію. І це, швидше за все, не дозволить тобі досягнути бажаного результату. Важливо, щоб розмова залишалася позитивною.

У будь-якому разі дякую...

Якщо тобі відмовили з першої спроби, не засмучуйся та не почувайся переможеним. Краще залиш відкритою можливість підняти це питання у майбутньому. Запитай, чи можна буде про це поговорити згодом.

Дізнайся, коли і що тобі потрібно, щоб досягнути бажаного підвищення.

Цим ти даси зрозуміти, що це те, від чого ти не відмовишся. Так, ти готовий трохи почекати. Твій бос знатиме, що у тебе є ціль, і ти можеш працювати над бажаним результатом.



Якщо тобі відмовили – не почувайся переможеним / Фото Kelly Sikkema

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Не бійся розмовляти про підвищення зарплати. Головне – підійти до цього питання з достатньою кількістю упевненості та бажанням. А також не забувай уникати фраз і слів, про які ми розповіли вище. Спробуй. Цілком імовірно, тобі вдасться досягнути бажаного.