Крутим і перевіреним трюком поділилася експертка з фінансів і заощаджень Алехандра Родрігес. Його вона вважає найефективнішим, а також одним з найстаріших і перевірених часом.

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Поклади гроші у різні конверти

Як ти вже зрозумів, цей метод полягає в тому, що тобі потрібно розділити гроші на "конверти" відповідно до витрат. Жодних корупційних схем. Тут мовиться лише про чітку візуалізацію тих фінансів, якими ти володієш.

Як працює цей метод?

На початку місяця ти вирішуєш, скільки хочеш витратити на продукти, транспорт, інші категорії тощо. Таким чином, з часом, коли тобі потрібно буде скласти бюджет для кожної сфери свого життя, ти знатимеш, скільки можеш витратити в цілому і скільки у тебе залишиться.



Розділи свої гроші на різні категорії витрат / Фото Travis Essinger

Дідівський метод, перевірений часом

Як пояснює фінансова експертка, наші бабусі та дідусі заощаджували таким чином. І тут усе логічно: раніше не було ані кредитних карток, ані інших способів керування власними фінансами. А найцінніше те, що ця техніка максимально проста й водночас ефективна.

Звичайно ж, у наші дні може бути трохи незручно використовувати готівку. Але варто спробувати бодай кілька місяців пожити з використанням цього методу. З його допомогою ти зможеш не лише чітко бачити, яку суму можеш собі дозволити, а й намагатися відкладати те, що залишилося.

Якщо ти мрієш про відпустку на морі взимку, то гроші, які залишилися, відкладай на неї. Ця мета дозволить тобі з розумом підійти до витрат.

Не хочеш мати справу з готівкою – візьми на озброєння додатки. З їхньою допомогою можна чітко розписати свої щомісячні витрати та контролювати їх. Головне – щомісяця вивчати свої прибутки та витрати. Це дозволить зрозуміти, чи досягаєш ти бажаних результатів у накопиченні.

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Візьми на озброєння цей метод. З його допомогою можна буде не лише заощаджувати гроші, а й мати можливість відкладати їх на те, про що ти давно мріяв.