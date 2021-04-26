Як не відставати від графіка тренувань: 5 корисних порад для новачків

Іноді початок – уже половина роботи. Але що робити новачкам, котрі морально не готові до труднощів, які можуть виникнути дорогою до побудови ідеального тіла? Їм на озброєння варто взяти ці 5 порад, щоб не відставати від графіка тренувань.

Запам'ятай собі раз і назавжди, що зовсім не обов'язково багато часу проводити у спортзалі. Іноді достатньо лише регулярних тренувань, які опрацьовуватимуть кожну групу твоїх м'язів. А з допомогою цих порад ти зможеш не відставати від графіка, будуючи тіло своєї мрії.

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1. Контролюй свій розклад

Звичайно ж, у тебе є робота або навчання. Ясна річ, що стосунки теж нікуди не ділися. Тож потрібно правильно та грамотно розподіляти час, щоб жодна зі сфер твого життя не страждала через походи до тренажерного залу. Спробуй складати собі план на тиждень. Це дозволить тобі чітко його дотримуватися, розуміючи, які дні у тебе вільні від тренувань, а які – ні.

До слова, в окремі дні зовсім не обов'язково ходити до спортзалу. Можеш, наприклад, вибратися на ранкову пробіжку біля дому або проїхатися на велосипеді на роботу. Це теж фізична активність, якщо ти досі не підозрював.



Складай графік так, щоб жодна сфера життя не страждала / Фото Unsplash

2. Не дозволяй спорту зламати тебе

Це нормально, що іноді тебе мучитимуть больові відчуття. Це нормально, коли крепатура дістала настільки, що хочеться усе відразу ж кинути. Але це не означає, що потрібно так вчинити. Повір, легке тренування значно ефективніше, ніж ліниве лежання на дивані. А одне пропущене тренування – ще не причина відмовлятися від занять. Можливо, тобі просто необхідні додаткові дні відпочинку для відновлення.

3. Не тренуйся наодинці

Найкраща мотивація – тренування з друзями. В компанії ніхто не хоче виглядати надто лінивим або слабким. Тож кожен викладатиметься на повну. Можете також влаштовувати невеличкі змагання. Це дозволить отримувати додаткову мотивацію до тренувань. А пропустити їх, до слова, не дадуть самі друзі. Виняток – такі ж ліниві друзі.



Найкраща мотивація – друг на спільному тренуванні / Фото Unsplash

4. Різноманітність – найкращий друг

Найгірше, що ти можеш зробити під час тренувань, – виконувати одні й ті ж вправи. По-перше, це дуже скоро тобі набридне. По-друге, твій прогрес може стати на місці. А цього, звичайно ж, ніхто не хоче. Якщо гарна погода – тренуйся на вулиці. Якщо набридло тягати "залізо" – катайся на велосипеді.

Запитай у свого тренера, як можна удосконалити улюблену вправу. Додай до неї певного ускладнення, щоб нарощування м'язової маси перетворилося на справжню боротьбу з собою. Це також мотивуватиме тебе ставати щодня кращою версією себе вчорашнього.

5. Інвестуй у своє спортивне майбутнє

Дослідження твердять, що спортсмени краще виконують вправи у професійному одязі, а не звичайних футболках і шортах. Можливо, тут спрацьовує фактор витрачених грошей. Можливо, просто у професійному одязі робити це значно зручніше. Хай там як, але іноді не варто економити на собі, якщо ти хочеш досягнути бажаних результатів. Це ж стосується усіляких спортивних гаджетів. До слова, фітнес-браслет або смарт-годинник теж можуть стати чудовими компаньйонами під час тренувань.



Спортивні гаджети також допоможуть покращити тренування / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти знаходитимеш мотивацію для тренувань. А їхня регулярність дозволить досягнути бажаних результатів. Головне – не здаватися. Ми віримо, що у тебе все вийде!