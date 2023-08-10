Відкинь усі дурниці: як припинити витрачати ресурс на несуттєві речі у своєму житті

У нашому повсякденному житті легко заплутатися в павутинні несуттєвих відволікань і тривіальних справ. А вони ж забирають наш час і енергію.

Занадто часто ми зациклюємося на речах, які не мають великого значення в нашому житті. Через це почуваємося пригніченими та непродуктивними. Однак важливо навчитися вирватися з цього кола і перестати надавати значення несуттєвим речам.

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Тут ми перерахували практичні стратегії та зміни в мисленні. Вони допоможуть тобі визначити пріоритети, що дійсно має значення, і відновити контроль над своєю увагою та пріоритетами.

1. Пам'ятай, що все в житті тимчасове

Пам'ятайте, що немає нічого постійного і все проходить з часом. Усе в житті тимчасове – це важливий спосіб мислення, який допоможе тобі дивитися на речі в перспективі та зменшити значення, яке ти надаєш несуттєвим справам. Це також полегшує стрес і тривогу.



Усе у твоєму житті тимчасове, навіть стреси / Фото senivpetro

Ти розумієш, що важкі часи минуть, і можеш зосередитися на пошуку рішень або на тому, як їх пережити. Це також допомагає позбутися прив'язаності до несуттєвих питань. Ти стаєш менш схильним до того, щоб зациклюватися на речах, які не матимуть значення в довгостроковій перспективі.

2. Нікому немає діла, ти думаєш лише про себе

Зроби себе пріоритетом. Пам'ятай, що кожен думає про себе, і ти також повинен думати про себе. Також визнач інші свої пріоритети. Почни з уточнення своїх цілей і цінностей. Зрозумій, що для тебе дійсно важливо і чого ти хочеш досягти у короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Ця ясність допоможе тобі розпізнати, які речі є важливими, а які – ні. Коли ти починаєш цінувати себе і свій емоційний добробут, ти автоматично перестаєш надавати значення тривіальним питанням. Зосередься на собі.

3. Не сприймай критику від неважливих людей

Кажуть, що не варто приймати критику від того, хто не прийме від тебе поради. Коли ти отримуєш критику від когось, хто не є важливим у твоєму житті або не має значного впливу на твій добробут чи цілі, може бути корисно надати пріоритет зворотному зв'язку від людей, які справді мають для тебе значення.

Отже, зосередься на відгуках, які з більшою ймовірністю будуть конструктивними та релевантними. Крім того, вони надходитимуть від важливих для тебе людей.



Тебе не має діймати критика від незнайомих людей / Фото rawpixel

4. Усвідомлюй, що це марна трата часу та енергії

Це спосіб мислення, який заохочує тебе розуміти, коли певні дії, думки чи поведінка є непродуктивними або шкідливими, і робити кроки, щоб відмовитися від них. Визнавши, що певні речі є марною тратою часу та енергії, ти можеш переспрямувати свою увагу на більш значущі та продуктивні види діяльності.

Це дозволяє тобі максимально ефективно використовувати свій час і ресурси. Зрештою, ти усвідомлюєш, що надавати значення несуттєвим речам – це марна трата часу та енергії!

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Турбуйся про себе. Думай про себе. Пам'ятай, що зациклюватися на думках інших – марна трата часу. Краще його витратити на інвестицію у себе, щоб стати кращою версією себе вчорашнього. Чого ми тобі і бажаємо!