Ці невирішені внутрішні дитячі рани часто знову спливають на поверхню в наших стосунках. І вони сильно впливають на нашу поведінку, емоції та взаємодію з іншими. Дуже важливо зрозуміти та вилікувати ці рани, щоб жити здоровішим життям і мати повноцінніші стосунки. Ось п'ять типових внутрішніх дитячих образ, які можуть знову проявитися, але у дорослому житті.

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1. Покинутість

Рани від покинутості можуть виникнути, коли в дитинстві ти зазнав нехтування, відкидання або відсутності емоційної підтримки. Ставши дорослими, люди з ранами, пов'язаними з покинутістю, можуть боятися бути покинутими або відкинутими своїми партнерами. Цей страх може призвести до того, що вони стануть надмірно чіпкими або власницькими у стосунках, шукаючи постійного заспокоєння, щоб полегшити свою тривогу щодо того, що їх знову покинуть.



Може виникати страх бути покинутим у стосунках / Фото gpointstudio

2. Відмова

Переживання відторгнення в дитинстві, яке охоплює почуття відсутності любові або небажаності, може створити глибокі емоційні шрами. Дорослі можуть боротися із заниженою самооцінкою та постійно шукати підтвердження та схвалення своїх партнерів. Вони також можуть бути гіперчутливими до будь-яких ознак відторгнення. Це часто призводить до тенденції відштовхувати інших, перш ніж їх можна буде відкинути.

3. Зрада

Зради в дитинстві, такі як порушення обіцянок або порушення довіри, можуть призвести до проблем довіри в дорослому віці. Тим, кого в дитинстві зрадили, важко повністю довіряти своїм партнерам, побоюючись, що їх знову підведуть або завдадуть болю. Це може призвести до труднощів у формуванні інтимних зв'язків і схильності бути настороженими або дистанційованими у стосунках.

4. Нехтування

Емоційне або фізичне нехтування в дитинстві може викликати у людей глибоко вкорінене почуття неадекватності та негідності. Ставши дорослими, їм може бути важко повірити, що вони заслуговують на любов і турботу у своїх стосунках. Це може призвести до моделі пошуку партнерів, які емоційно недоступні або погано з ними поводяться, ще більше зміцнюючи переконання, що вони не заслуговують любові.



Також люди можуть вважати, що не гідні любові та турботи / Фото Drazen Zigic

5. Надмірний захист

Це трапляється, коли межі дитини не дотримуються, і вона стає надмірно залежною від своїх опікунів. Це може призвести до труднощів у формуванні здорових кордонів у стосунках дорослих. Ті, хто має ці образи, можуть страждати від надмірної залежності від своїх партнерів. Або ж відчувати страх перед інтимністю через минулий досвід надмірного контролю.

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На жаль, дитячі образи можуть супроводжувати нас упродовж цілого життя. Вони можуть ускладнювати його. Тож ми наполегливо рекомендуємо робити все для того, щоб боротися з ними.

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