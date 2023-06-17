Наведи лад у своїй голові: поради, які допоможуть бути продуктивним і успішним

Настав час очистити свій мозок, провести детоксикацію, організувати і підтримувати свій розум. Це допоможе йому залишатися в хорошому стані та не дасть його здібностям погіршитися.

Що відбувається з твоїм мозком, так це те, що він накопичує речі щодня. Ці речі можуть збільшити стрес, тривогу і занепокоєння, і потроху це змушує розум відчувати себе перевантаженим і ускладнює збереження концентрації, чітке мислення або хорошу продуктивність. А ще це може бути причиною того, що ти проходиш через розумовий блок, який здається неможливим вирішити.

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Білл Гейтс, наприклад, каже, що є кілька корисних звичок, які допомагають підтримувати потужний мозок, міцну пам'ять і багато іншого, а інші експерти доповнюють це очищенням або детоксикацією мозку, що не робиться в буквальному сенсі.

Що означає очистити мозок?

Швидке перезавантаження мозку, коли ви відчуваєте стрес або застрягли, може допомогти очистити робочу пам'ять від завалів думок і залишити вам більш охайний розумовий робочий простір,

– йдеться у статті Healthline.

Очищення мозку частково полягає в тому, щоб навчитися впорядковувати свої ідеї, усунути токсичні думки, які заважають тобі думати про щось інше, і вжити необхідних заходів, щоб переконатися, що твій мозок функціонує добре. Щоб він міг дізнатися більше, а також, щоб було не так складно висувати потрібну інформацію на перший план, працювати над своєю креативністю і знаходити найкращі рішення для проблем, з якими ти стикаєшся.

Як можна очистити свій мозок?

Ось кілька порад, які допоможуть тобі. Вони принесуть чималу користь для тебе та твоєї продуктивності.

1. Завжди лягай спати в один і той же час

Фіксований час відходу до сну допоможе тобі встановити режим сну, щоб ти міг спати 7 – 8 годин, які так необхідні і приносять багато користі для мозку. Втомленому мозку складніше думати, працювати або реагувати. А також це впливає на твоє здоров'я і може прискорити процес погіршення, який приходить з віком, тому відпочинок повинен бути пріоритетом.



Приділяй сну достатньо уваги / Фото freepik

2. Практикуй усвідомленість

Healthline каже, що для очищення мозку варто звернутися до усвідомленості. Вона допоможе тобі бути більш присутнім у кожній миті та більш сфокусованим. Завдяки цьому ти зможеш звернути увагу на важливі речі та не допустити, щоб другорядні думки відволікали тебе і призводили до накопичення речей чи думок, які не є корисними, здоровими чи необхідними.

Це допомагає звільнити ментальну пропускну здатність, роблячи досвід більш приємним і менш поспішним,

– йдеться на сайті.

3. Фізичні вправи щодня

Фізичні вправи корисні для тіла і розуму. Вони також дають енергію, можуть зменшити стрес і допомогти тобі досягти розумової ясності. Наприклад, ранкова ходьба допомагає краще спати вночі і, згідно з дослідженням 2014 року під назвою "Дайте своїм ідеям ноги: позитивний вплив ходьби на творче мислення", вона також підвищує креативність і дозволяє контролювати негативні думки.

4. Займися прибиранням

За даними BlueCross BlueShield, простір, в якому ти живеш і працюєш, також має великий вплив на твій розум. Перебування в захаращеному просторі знижує концентрацію уваги, впливає на продуктивність, викликає стрес і може призвести до прокрастинації. Тому впорядкування та прибирання – це чудовий спосіб підтримувати мозок в чистоті та організованості. Прибирання, як стверджує сайт, допомагає "освіжити процес мислення".

5. Заведи звичку писати

Рекомендується носити з собою ручку і невеликий блокнот всюди, куди б ти не пішов. А все тому, письмо від руки не тільки підвищує здатність твого мозку зберігати і запам'ятовувати інформацію. Це ще й дає тобі вихід для всього того, про що ти думаєш. Це дозволяє перестати думати про щось або відчувати занепокоєння чи стрес через те, що ти щось забув. Healthline стверджує, що дослідження підтвердили, що письмо усуває розумовий безлад і дозволяє пам'яті працювати краще.



Письмо від руки дозволяє твоїй пам'яті працювати краще / Фото wayhomestudio

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