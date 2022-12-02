Як чоловікам одягатися у 20 років: починай формувати свій імідж і репутацію правильно

Твої 20 із хвостиком років – це час відкриттів. Ти якраз виходиш із дому, зі школи та з дитинства. У твоєму житті багато змін, і серед них – тобі більше не потрібно питати дозволу у батьків щодо того, що одягнути.

З іншого боку, найвище відчуття свободи не скасовує відповідальності, ба навпаки – адже саме в цей час ти формуєш свій імідж і репутацію. То що ж робити? Пропонуємо пройтися – на кілька важливих кроків.

Також цікаво Українські традиції та сучасні інновації: за що мільйони полюбили медову з перцем

Як одягатися на свій вік: посібник для 20-літніх



Навіть найвище відчуття свободи не скасовує відповідальності / Фото marymarkevich

Крок 1: оціни своє особисте життя

Коли тобі за 20, ти не тільки створюєш свій імідж, але й шукаєш себе в багатьох різних сферах.

Ти будуєш своє соціальне життя і, ймовірно, формуєш своє коло впливу. Це зазвичай передбачає серед іншого й більше відвідувань барів, клубів, нічних закладів. Твій стиль у цей вік майже напевно буде модним і відповідатиме останнім трендам та тенденціями.

А проте у 20 ти, радше за все, заробляєш найменше грошей, якщо порівнювати з наступними етапами твого життя. І це змушує тебе шукати дешевші речі, які, втім, мають якісніший вигляд.

Що ж тут порадити? Зосередься на універсальності своїх речей – щоб вони поєднувалися з більшістю інших. І щоб їх можна було вдягати не один раз і без застережень.



Чому під час вибору одягу на роботу треба дивитися вгору? / Фото bearfotos

Крок 2: оціни своє професійне життя

Коли ти закінчиш виш чи в інший спосіб здобудеш професію, твоя мета номер один буде очевидною – знайти гідну роботу та почати кар’єру. А це означає вивчення нового набору правил, про які ти, мабуть, раніше ніколи не турбувався. Зауваж, кожна компанія має різні визначення цих правил. І трактувати поняття "бізнес-кежуал" може геть по-різному.

У чому ж фокус? Як правильно професійно одягатися у 20 років? Дуже просто – треба дивитися вгору.

Як правильно професійно одягатися у 20 років? Дуже просто – треба дивитися вгору. Менеджери та керівники реагують на людей, у яких вони бачать себе, тому дивись на те, у що вони одягнені, і наслідуй це.

Це не означає копіювати їх — далеко не так. Але якщо всі навколо тебе одягнені в джинси й поло, а менеджер – у костюм, то ти бодай подумай, щоб придбати саме його.



Універсальність – ключова ознака одягу, який тобі варто вибирати / Фото marymarkevich

Крок 3: оціни свої хобі

У 20 тебе чекає багато відкриттів, дорослі гроші та – кілька нових захоплень. Чи це будуть далекі подорожі, чи близькі прогулянки, чи будь-що інше – тобі, безсумнівно, знадобляться певні теми в одязі для цих занять.

На що тут звернути увагу? Та на ту ж універсальність – вона таки ключова. Тож якщо ти шукаєш нову пару штанів для бігової доріжки, обери такі, в яких можна вийти і на пішу прогулянку, і навіть на поле для гольфу (а що ж, а раптом?).

Та на ту ж універсальність – вона таки ключова. Тож якщо ти шукаєш нову пару штанів для бігової доріжки, обери такі, в яких можна вийти і на пішу прогулянку, і навіть на поле для гольфу (а що ж, а раптом?). Інвестиції в предмети, призначені для хобі, можуть бути марною витратою грошей, якщо ти не залишиш собі можливість використовувати їх деінде.

Ну, звісно, якщо це будуть штани для сноуборду, для універсальності залишиться не так багато місця. Але принцип, гадаємо, ти зрозумів.



Одягайся так, щоб люди бачили, що тобі не байдуже / Фото wirestock

Крок 4: оціни свою аудиторію

Твій зовнішній вигляд є відбитком самооцінки. Тобто незалежно від того, як ти себе почуваєш зовні, твій стиль розповідатиме іншим, чого вони можуть очікувати. Твої друзі знатимуть, чи можуть вони покластися на тебе у напружених ситуаціях, а колеги дізнаються, чи ти впевнений та надійний.

То де ж тут хитрість, яка допоможе надіслати правильне повідомлення? Треба просто одягатися так, ніби тобі не байдуже.

Треба просто одягатися так, ніби тобі не байдуже. Ні, це не означає, що треба завжди одягатися красиво для друзів. Але якщо ти тупо завжди – хлопець у шортах і футболці, то це означає, що ти присвячуєш стільки ж уваги друзям, скільки й одягу. Навіть якщо це не так – саме так це сприймуть.

І навпаки – якщо твої колеги та начальство побачать, що ти дбаєш про вигляд, то й почнуть відчувати, що ти так само дбатимеш про імідж компанії. Якщо костюм не є обов’язковим, це не означає, що його не оцінять.



Показуй своє тіло – воно ж у найкращій формі саме зараз / Фото freepik

Крок 5: оціни, як змінюється твоє тіло

Для більшості чоловіків саме 20 років – це час найкращої фізичної форми за життя. З віком фізичні вправи та контроль ваги стають складнішими. Отже, скористайся цим часом.

Підгонка твого одягу часто може бути важливіша, ніж сам одяг. Найяскравіший образ матиме поганий вигляд і на танцполі, і в офісі – якщо речі з нього погано пасуватимуть до твого тіла.

Твої сорочки повинні підкреслювати груди та руки (навіть якщо вони не такі, як у Дуейна Джонсона), і краще, щоб вони були приталеними. Те, що щільно прилягає, додасть і психологічної впевненості – ти відчуватимеш, що конкурентоздатний.

Але якщо щось занадто тісне, це вже буде наче пережиток часу, коли батьки купували одяг тобі десять років тому. Тож шукай і знаходь золоту серединку. І все буде просто бездоганно!