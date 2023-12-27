Як одягатися чоловікові взимку: стильні та теплі образи на кожен день

Зима – це час, коли хочеться виглядати стильно та при цьому не замерзнути. Але як поєднати ці два важливі аспекти?

У цій статті Men 24 дасть кілька порад, як одягатися чоловікові взимку так, щоб тобі було тепло та комфортно, а також щоб твій образ був модним.

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Основні принципи

Перш за все, потрібно пам'ятати про основні принципи багатошаровості та терморегуляції. Це означає, що потрібно одягатися так, щоб ти міг регулювати кількість одягу в залежності від погоди. Наприклад, якщо на вулиці холодно, можна додати ще один шар одягу, а якщо тепло – можна зняти один.

Також важливо вибирати одяг з натуральних матеріалів, які добре пропускають повітря. Це допоможе тобі не перегрітися та не замерзнути.



Обирай одяг так, щоб не замерзнути / Фото senivpetro

Верхній одяг

Верхній одяг – це головний елемент зимового гардероба. Він повинен бути теплим, водонепроникним та вітронепроникним.

Найпопулярнішими варіантами верхнього одягу для чоловіків є:

Пальто – це класичний варіант, який підходить для будь-якого випадку. Пальто може бути виконане з різних матеріалів, таких як шерсть, кашемір або бавовна.

– це класичний варіант, який підходить для будь-якого випадку. Пальто може бути виконане з різних матеріалів, таких як шерсть, кашемір або бавовна. Пуховик – це сучасніший варіант, який добре зберігає тепло. Пуховик може бути коротким або довгим, з капюшоном або без.

– це сучасніший варіант, який добре зберігає тепло. Пуховик може бути коротким або довгим, з капюшоном або без. Кардиган – це легкий варіант верхнього одягу, який підходить для не дуже холодної погоди. Кардиган може бути виконаний з різних матеріалів, таких як вовна, кашемір або бавовна.

Базовий одяг

Під верхнім одягом потрібно одягати базовий одяг, який буде забезпечувати комфорт і тепло. До базового одягу для чоловіків взимку належать:

Футболка – це базовий елемент гардероба, який можна одягати під будь-яку верхній одяг.

– це базовий елемент гардероба, який можна одягати під будь-яку верхній одяг. Светр – це теплий одяг, який можна одягати як самостійно, так і під верхній одяг.

– це теплий одяг, який можна одягати як самостійно, так і під верхній одяг. Джемпер – це легший варіант светра, який підходить для не дуже холодної погоди.

– це легший варіант светра, який підходить для не дуже холодної погоди. Брюки – це обов'язковий елемент гардероба для будь-якої пори року. Для зими краще вибирати штани з теплого матеріалу, наприклад, з вовни або кашеміру.

– це обов'язковий елемент гардероба для будь-якої пори року. Для зими краще вибирати штани з теплого матеріалу, наприклад, з вовни або кашеміру. Шапка – це важливий елемент зимового гардероба, який захищає голову від холоду та морозу.

– це важливий елемент зимового гардероба, який захищає голову від холоду та морозу. Шкарпетки – це також важливий елемент зимового гардероба, який захищає ноги від холоду та вогкості.



Бажано обирати одяг з натуральних тканин / Фото senivpetro

Аксесуари

Аксесуари можуть доповнити твій образ і зробити його більш стильним. Для зими доречні такі аксесуари, як:

Шарф – це стильний і практичний аксесуар, який захищає горло від холоду.

– це стильний і практичний аксесуар, який захищає горло від холоду. Накладки на вуха – це ще один важливий аксесуар для зими, який захищає вуха від холоду.

– це ще один важливий аксесуар для зими, який захищає вуха від холоду. Рукавички – це необхідність для холодної погоди.

– це необхідність для холодної погоди. Муфта (хомут) – це стильний і практичний аксесуар, який захищає руки від холоду.

Стильні образи

Ось кілька стильних образів для чоловіків на зиму 2023 – 2024 року:

Класичний образ

Верхній одяг: пальто з кашеміру темно-синього кольору

Базовий одяг: сорочка з білого льону, в'язаний светр з кашеміру темно-сірого кольору, штани з вовни темно-коричневого кольору

Аксесуари: шарф з кашеміру темно-синього кольору, капелюх з фетру темно-коричневого кольору, рукавички з шкіри темно-коричневого кольору



Одягайся взимку тепло та стильно / Фото fxquadro

Спортивний образ

Верхній одяг: пуховик темно-сірого кольору

Базовий одяг: спортивний костюм з темного трикотажу, футболка з темно-синьої бавовни

Аксесуари: шарф з поліестеру, окуляри для захисту від сонця.

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Як би ти не одягався, пам'ятай, що тобі має бути тепло та зручно. Якщо ці дві умови виконані, то можна потурбуватися про те, щоб твій образ був ще й стильним.