Кожна їхня поява на червону доріжку вражала та змушувала присутніх затамовувати подих. Їхні образи надихали людей по всьому світу. І вони явно стали тими, хто заслужив у 2023 році носити титул найстильніший чоловік планети. Men 24 пройшовся по рейтингах низки видань, щоб зібрати власну десятку найкращих!

Варте уваги Витвір мистецтва у келиху: рецепт святкового коктейлю Alexander The Great

Звернімо увагу! У цьому рейтингу ми не визначаємо, хто потрапляє на першу сходинку. Тут кожен вартий того, щоб надихати ставати щодня більш стильним.

Гаррі Стайлз

Й у 2023 році продовжував розширювати межі моди. Рік цього першопрохідця стилю був наповнений комбінезонами з паєтками та квітковими костюмами. Колишній вокаліст One Direction довів, що чоловіки можуть бути яскравими та стильними, не соромлячись своєї маскулінності.

A$AP Rocky

Стає все важче говорити про A$AP Rocky, не згадуючи Ріанну, але ми спробуємо! Репер має особливе відчуття моди, поєднуючи високу моду з вуличним одягом, і цього року він продемонстрував це повною мірою.

Джейкоб Елорді

Між фільмами "Солтберн" і "Прісцилла" Джейкоб Елорді мав досить бурхливий кінематографічний рік – з багатьма видатними моментами на червоних доріжках. Стилізований дуетом Венді та Ніколь, актор став одним з найстильніше вдягнених чоловіків Голлівуду.

Трой Сіван

З виходом альбому Something to Give Each Other співак Трой Сіван цього року був на вершині своєї гри – включно з модою на червоних доріжках. Сіван підкреслив свій статус серцеїда далекоглядними образами, які були водночас дуже елегантними і дуже сексуальними.

Том Голланд

Людина-павук на наших екранах і трендсетер на вулицях, Том Голланд цього року запаморочив голови своїм стилем. На Гран-прі Монако його яскраво-зелена сорочка з табірним коміром AMI Paris поєднувалася з розслабленими штанами кольору хакі та окулярами проти сонця MOSCOT KASH SUN. А для нью-йоркської прем'єри The Crowded Room він обрав темно-зелений піджак і штани зі стрейч-костюму Prada в стилі техно, відтінені чорною сорочкою з попліну і туфлями з матової шкіри.

Едді Рейдмен

Зірка "Фантастичних звірів" постійно демонструє свій зухвалий і водночас стильний образ на червоних доріжках, обираючи унікальні та вишукані образи. На церемонії нагородження SAG Awards він був у приголомшливій білій блузі Saint Laurent з великим бантом на грудях, елегантно поєднаній з чорними оксамитовими штанами і черевиками на блискавці.

Тімоті Шаламе

Він незмінно вражає своїм сміливим і різноманітним стилем. Його поява на показі чоловічого одягу Loewe восени 2023 року в невимушено стильному ансамблі стала приємною несподіванкою. Його вбрання включало гостру куртку-бомбер, білосніжну футболку, темно-сині джогери та білі кросівки.

Ленні Кравіц

Цей давній улюбленець червоних доріжок продовжив свою серію вишуканих образів і в 2023 році. Особливим моментом стало його трендове вбрання на церемонії вручення премії "Оскар": комбінезон Saint Laurent, доповнений чорними окулярами та срібними ланцюгами для створення атмосфери рок-зірки. Не менш вражаючим був його зухвалий ансамбль від LaQuan Smith на церемонії нагородження CFDA Awards, що включав шкіряні штани, піджак з вирізом і боа зі страусового пір'я, що додало йому нотки гламуру. Впевнений стиль Кравіца тримає його на передовій моди, і ми не можемо дочекатися його наступного кроку.

Девід Бекхем

Відомий гуру стилю Девід Бекхем у 2023 році продовжує вражати своїми вбраннями. Він випромінює чоловічу моду. Він стриманий, але не нудний. І Девід Бекхем той, хто своїм прикладом демонструє, що чоловіки у костюмах – це дуже стильно.

Сет Роґен

Еволюція стилю актора-продюсера від повсякденного одягу до моди високого класу очевидна. Зараз Сет Роґен впевнено поєднує люксові бренди з комфортними речами, доводячи свою модну універсальність. Він може з легкістю носити запилений рожевий костюм Paul Smith, і його повсякденний образ не менш стильний, адже він був помічений на шоу Джиммі Кіммела "Наживо!", де мав елегантний вигляд у черевиках Birkenstock Bostons. Сет Роґен опанував мистецтво поєднання комфорту та шику!

Читай також Power Dressing для чоловіків: докладні поради щодо святкового вбрання

Ці чоловіки у 2023 році надихали усіх по всьому світу. Ми продовжимо стежити за ними й у 2024, щоб продовжити черпати натхнення та прокачувати свій стиль.