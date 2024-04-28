Одягайся зі смаком щодня: класичні базові правила, які діють досі

Кожен хоче одягатися зі смаком, створювати вбрання, які виглядають потужно, професійно (коли це необхідно), привабливо і приємно, і досягти цього легше, ніж ми думаємо.

Перевага гарного смаку полягає в тому, що його можна вивчати і розвивати, над ним можна працювати через цікавість і спостережливість, експериментуючи з речами. А також звертаючи увагу на те, що носять люди, які завжди привертають вашу увагу і які завжди дуже добре одягаються, і як вони використовують кожен з елементів свого вбрання.

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Мода створена для експериментів, але мета не в тому, щоб виглядати як картина Пікассо або жінка з голубом з фільму "Сам удома", а в тому, щоб створити гарний образ, який передає твою індивідуальність і твій особистий стиль, тому гарний смак завжди повинен бути в центрі уваги. Щоб було зрозуміліше, гарний смак не означає завжди носити костюми або офіційний одяг, ти можеш продемонструвати гарний смак у спортивному одязі та дуже повсякденному образі (і з гарними парфумами).

Йдеться про те, щоб знати, як правильно носити одяг, отримувати від нього максимальну користь і уникати елементів або деталей, які тобі не личать. Одягатися зі смаком допоможуть ці 6 правил, яких варто дотримуватися

Правило 3 кольорів

Це класичне правило дуже просте у виконанні і дозволяє експериментувати з кольором, але не перегинаючи палицю і не ризикуючи отримати перебільшений або невідповідний образ.

Правило говорить, що якщо ти хочеш, щоб твій образ був більш потужним, ефектним і виглядав піднесено і професійно, тобі не слід носити понад 3 кольори одночасно. Це повинні бути кольори, які добре доповнюють один одного, або різні відтінки одного кольору, три нейтральні, або два нейтральні з одним більш яскравим кольором.



У твоєму образі має бути не більш як три кольори / Фото halayalex

Багатошаровість

Це правило допоможе тобі створювати образи, які виглядатимуть чистими та піднесеними, і які ніколи не зазнають невдачі. Йдеться про просту і класичну елегантність, майже з мінімалістичним відтінком.

Подумай про своє вбрання як про сендвіч. У перекладі на мову моди це означає, що між двома одягами одного кольору або матеріалу вдягається одяг іншого кольору або матеріалу, наприклад, чорні штани та чорний піджак, а між ними – біла футболка. Якщо ти не носиш піджака, ти можеш застосувати сендвіч, одягнувши футболку і туфлі одного кольору з штанами іншого кольору.

Одягайся відповідно до події

Розуміння дрес-коду дуже важливе не тільки для того, щоб дотримуватися правил, але й для того, щоб знати, як їх порушувати, не виглядаючи при цьому неохайно чи недоречно.

Ти повинен розуміти, що не можна одягатися однаково для прогулянки в парку з собаками і для побачення, весілля або співбесіди на роботу, рівні формальності різні, і є речі, які ти повинен носити, а є речі, які заборонені. Наприклад, ти не можеш носити в'єтнамки в офіс, і це не найкраща ідея одягати парадні туфлі на футбол.



Варто одягатися відповідно до події, на яку збираєшся / Фото freepik

Співвідношення 1:2 для використання принтів та візерунків

Згідно з Image Power Play, це золоте співвідношення в одязі, яке може допомогти тобі створити візуально більш приємні образи, які справляють гарне враження, а також стильний і вишуканий образ.

Наприклад, ти можеш вибрати одну річ з візерунком і дві однотонні речі для більш класичного образу або одну однотонну річ і два візерунки для цікавішого образу, це може бути, наприклад, піджак в клітинку і краватка з візерунком, з однотонною сорочкою, або однотонний піджак і сорочка, з більш сміливою краваткою.

⅓ і ⅔ для пропорційного вбрання

Це правило дозволяє тобі виглядати пропорційно у всьому, що ти одягаєш, незалежно від твого зросту або типу фігури. Ідея полягає в тому, що 1/3 твого тіла повинна бути закрита сорочкою і піджаком, а решта 2/3 – штанами та взуттям. Це допоможе твоєму тулубу і ногам виглядати збалансовано, щоб створити потужний силует, який не применшує твій зріст і не виглядає так, ніби твій тулуб занадто довгий, а ноги занадто короткі.



Формуй образ так, щоб не вкорочувати візуально довжину ніг / Фото freepik

Приміряй усе перед покупкою

Гарний смак також проявляється в тому, що одяг добре сидить на тобі, не обтягує, не завеликий і не занадто довгий (що не означає, що ти навмисно вдягаєш щось надмірно велике). Ось чому важливо приміряти все перед покупкою, щоб переконатися, що одяг, який ти збираєшся вибрати, сидить правильно з усіх боків, а також це допоможе тобі визначити, чи потрібно щось віднести до кравця для коригування.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть тобі завжди бути на висоті та надихати людей навколо одягатися стильно.