Іноді приємний і вишуканий аромат можна знайти будь-де. Варто лише зайти в універмаг, спеціалізований бутик або шоурум улюбленого дизайнера, щоб знайти чудові пропозиції.

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Однак як знайти найкрутіший аромат з усіх і такий, що відповідає нашим витонченим критеріям вибору ароматів, які будуть супроводжувати нас щодня? Дуже просто. Для того, щоб відповідати категорії гарного смаку – дещо туманного і грубого поняття, з розмитими визначеннями, але водночас такого бажаного в кожному нашому виборі, – ми зібрали в цій статті ті парфуми, які говорять про майбутнє, ексклюзивність, високу якість, тенденції, розкіш і темперамент.

Сукупність міркувань, які дозволяють нам бути в курсі того, що є модним, приємним і постійно радує нас. Пам'ятай: гарний смак – річ цілком суб'єктивна, проте завжди існує консенсус, який важко виразити словами, який попереджає нас, коли ми перебуваємо перед тим, що красивіше і крутіше за інших – за мірками нашого часу.

Чи можеш ти носити ці аромати, якщо тобі не 30?

Звичайно, можна! Технічно, ти можеш носити все, що завгодно. Ми не вважаємо, що існують якісь вікові обмеження для носіння того чи іншого аромату, якщо він тобі подобається і змушує тебе почувати себе комфортно. Ця добірка натхненна стилем життя чоловіків, яким за 30, але кожен може вибрати собі аромат з наведених нижче. Ароматів зі смаком багато, і ми вільні носити той, який нам найбільше пасує.

Yves Saint Laurent Y EDP

Парфуми з автентичною ольфакторною експресією, що відображає сутність сучасного чоловіка, тепер у сильнішій, інтенсивнішій версії. Це аромат, що розповідає історію чоловіка, який наважився повірити у свої мрії, який досягає всього, за що береться, і все ще має питання, на які потрібно відповісти. Усередині ідеальні аромати для чоловіка з чудовим смаком, який завжди буде продовжувати вірити, завжди продовжувати рухатися вперед і ніколи не зупинятися.



Цей аромат підкреслює наявність смаку у чоловіка / Фото Cortesía

Ноти: яблуко, імбир, бергамот, шавлія, ялівець, герань, амбра, боби тонка, кедр, ветивер і ладан.

Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême

Потужний і підбадьорливий аромат. Мускусно-ароматичний, як приплив адреналіну. Парфумована вода залишає щедрий шлейф аромату і розпилюється безпосередньо на шкіру або на одяг. І що найцікавіше? Це один з тих ароматів, які йдуть у комплекті з засобами для гоління та догляду, щоб доповнити твій аромат на цілий день.



Цей парфум потужний і підбадьорює / Фото Cortesía

Ноти: мандарин, м'ята, кипарис, шавлія, перець, боби тонка, мускус, сандал і кедр.

Burberry Hero EDT

Захоплююче поєднання сили і витонченості, влади і співчуття, атлетизму і творчості. Новий чоловічий аромат досліджує знакові для бренду дуальності та силу тваринного світу. Він нагадує про чоловіка, який прагне власної трансформації та метаморфози. Ми прагнемо кинути виклик традиційним стереотипам маскулінності і дати тобі можливість перетворитися на сучасного героя з чудовим смаком.



У цьому парфумі поєднуються сила та витонченість / Фото Cortesía

Ноти: ялівець, чорний перець, атласький кедр, вірджинський кедр і гімалайський кедр.

Acqua di Parma Leather

Захоплююче вираження італійської майстерності, натхненне вишуканим процесом вичинки шкіри. Від яскравих цитрусових нот до теплих обіймів шкіри та дерева, кожен елемент зливається для створення інтенсивного та харизматичного нюхового досвіду. Один з найкращих парфумів для чоловіків на сьогодні.



На цей парфум надихнув процес вичинки шкіри / Фото Cortesía

Ноти: малина, бразильський апельсин, сицилійський лимон, троянда, червоний чебрець, жимолость, петит-грейн, шкіра, дерево гаяк і кедр.

Creed Original Santal

Святкування королівської та духовної величі Індії, поєднання екзотичних та вишуканих інгредієнтів для створення незабутнього аромату, який зачарує всіх навколо.



У цьому парфумі поєднуються екзотичні та вишукані інгредієнти / Фото Cortesía

Ноти: сандал, лаванда, квіти апельсина, герань, боби тонка, мускус, кедр і дубовий мох.

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Який би аромат ти не обрав, пам'ятай, що він повинен подобатися тобі. Тобі має бути комфортно його носити і він має органічно розкриватися на твоєму тілі та підкреслювати твій характер і настрій.