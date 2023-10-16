Як отримати кращу роботу: 5 порад від експерта з Гарварда

Отримання кращої посади на роботі може призвести до вищої зарплати, покращення загального добробуту. А ще це черговий крок до досягнення успіху в тій сфері, якою ти займаєшся.

Отже, якщо ти довго працюєш на одному місці і відчуваєш, що настав час для зростання, більшої відповідальності та більш впливової посади, тоді тобі потрібно втілити план у життя і зробити деякі речі, які можуть підвищити твої шанси на отримання кращої роботи.

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Як отримати кращу роботу?

Ти можеш отримати те, що хочеш, якщо ти хороший перемовник, але ти повинен бути в змозі підкріпити свої аргументи діями, доказами і показати, що у тебе є все, що потрібно, щоб отримати найкращу роботу, яка тебе цікавить, тому тобі також потрібно мати кілька стратегій.

Почни з хороших стосунків з начальником і колегами

За словами Діпака Малхорти з Harvard Business Review, коли ти подобаєшся людям і у тебе з ними хороші стосунки, вони з більшою ймовірністю розглянуть твою кандидатуру на підвищення, кращу посаду або підвищення зарплати.

Ось чому важливо докласти зусиль, щоб мати хороші стосунки з начальником і колегами, демонструючи, що ти людина, якій можна довіряти або на яку можна покластися в разі потреби, що ти командний гравець, і що ти не створиш проблем або токсичної атмосфери, отримавши вищу посаду або більше відповідальності. Звичайно, ти не отримаєш кращу роботу тільки тому, що ти гарна людина, але це, безумовно, плюс.



Подружися зі своїми колегами / Фото marymarkevich

Малхорта каже, що якщо ти грубий, не йдеш на контакт і є важкою людиною, інші навряд чи захочуть боротися за тебе або дадуть тобі те, що ти просиш.

1. Проведи дослідження і порівняй

Чи впевнений ти, що робота, яка тебе цікавить, дійсно підходить тобі або те, що ти шукаєш? Часто рекомендується провести невелике дослідження, щоб зрозуміти, що ти будеш робити на роботі, яку шукаєш, який графік, спосіб роботи, обов'язки і що ця робота вимагає від людей, порівняти її з іншими варіантами, щоб мати повнішу картину і ніщо не застало тебе зненацька.

Наприклад, вища посада може бути не варта того, якщо вона змусить тебе працювати довше, але не дасть тобі кращої зарплати, більше можливостей для прийняття рішень або не наблизить тебе до мети чи завдання, яке ти перед собою поставив.

2. Свідчення твоїх досягнень і зростання

Хороший перемовник повинен вміти підкріплювати свої аргументи. Йдеться не лише про те, щоб просити і намагатися отримати щось краще. Ти повинен вміти продемонструвати, що ти заслуговуєш на те, чого хочеш, за допомогою доказів твоїх досягнень, того, що ти можеш запропонувати, твого особистого зростання і навичок, які можуть бути важливими для отримання кращої роботи, яку ти шукаєш.

Пам'ятай, що дії говорять голосніше, ніж слова, тому добре мати при собі документи або цифри, які зроблять твої аргументи неспростовними.

3. Переконайся, що ти правильно підготувався

Звичайно, є речі, яким можна навчитися в процесі роботи, але є роботи і посади, які вимагають певних навичок і знань, тому перед тим, як просити, переконайся, що у тебе є все необхідне для того, щоб зробити це належним чином.

Ти можеш зробити це, пройшовши курси, знайшовши наставника або навіть стажуючись у людей, які вже мають роботу, що тебе цікавить. Щоб вони могли розповісти тобі трохи про те, що вони роблять і як вони це роблять. Брехня ніколи не є правильним рішенням, оскільки в певний момент вона може призвести до неприємностей.



Підготуйся, перш ніж прохати про кращу роботу / Фото Drazen Zigic

4. Прислухайся до відгуків

Ти звернувся до когось із запитанням, а відповідь була категоричною "Ні"? Це можливість запитати і вислухати, запитати, чому ти не можеш отримати цю роботу в цей момент, чого тобі не вистачає, що тобі потрібно поліпшити або що потрібно, щоб отримати бажане. І уважно вислухати відповіді, щоб ти міг записати ключові моменти і попрацювати над ними, щоб в майбутньому ти міг отримати те, що шукаєш, і мати більше можливостей для зростання і руху вперед.

5. Які речі не підлягають обговоренню?

Перш ніж запитувати, ти повинен визначити, які речі для тебе не підлягають обговоренню, тобто те, чим ти не хочеш жертвувати і що може змусити тебе відхилити пропозицію. Є речі, які не настільки важливі, наприклад, офіс з не найкращим видом, але є речі, які можуть ускладнити твоє життя або вплинути на якість, і саме на них ти не повинен погоджуватися лише заради отримання більш важливої посади.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть тобі отримати кращу роботу, адже ти на неї заслуговуєш.