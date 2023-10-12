Хороше резюме привертає увагу, ідентифікує тебе як хорошого кандидата на роботу і може стати причиною того, що тебе запросять на співбесіду в першу чергу. Натомість погане просто потрапить до купи відмов, і саме тому важливо докласти певних зусиль і самовіддачі для його створення.

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Тобі точно не потрібно вказувати, куди ти ходив у дитячий садок, який у тебе був середній бал у початковій школі або всі літні табори, в яких ти побував. Тобі потрібно вказати важливу і доречну (і реальну, тому що правда завжди виходить назовні, а брехня може працювати проти тебе) інформацію у своєму резюме. Тож, Гарвардський університет має кілька порад і рекомендацій, за допомогою яких ти можеш зробити його ідеальним і справити найкраще враження.

Пам'ятай, що в більшості випадків твоє резюме – це перше, що бачать роботодавці та учасники співбесіди, і те, що вони читають у ньому, дозволяє їм сформувати думку про тебе та твої навички, тому переконайся, що воно представляє тебе правильно.

Чітке, послідовне та легке для читання

Нечитабельне, різноформатне та неохайне резюме виглядає хаотичним, не справляє гарного враження і не дає людині, яка його читає, зрозуміти, що є важливим, хто ти, чого хочеш і що можеш запропонувати.

Ось чому воно повинне бути чистим, містити інформацію, яка дійсно має стосунок до справи, мати послідовний і узгоджений формат і бути чітко позначеним.

Розташовуй інформацію в порядку важливості

Згідно з Harvard Business Review, ти повинен не тільки розміщувати найбільш важливу інформацію на першому місці. Наприклад, інформацію про твій досвід роботи та досягнення, але й розміщувати її у зворотному хронологічному порядку, де найсвіжіша інформація розміщується першою.

Кожен розділ повинен мати чітку назву (Досвід, Навички, Освіта і т.д...), щоб було легше зрозуміти, чим ти займаєшся зараз, і мати чітке уявлення про те, як ти зріс за ці роки. Важливо уникати інформаційних прогалин або мати чітке пояснення того, які роки ти пропустив або не працював.

Чесність – це найважливіше

У тебе може виникнути спокуса збрехати, щоб виглядати привабливішим або як найкращий кандидат. Але в Гарварді кажуть, що ти ніколи не повинен цього робити, оскільки це може обернутися проти тебе.

Якщо ти вважаєш, що тобі бракує певних навичок, або якщо ти шукаєш зовсім іншу роботу, ніж раніше, тобі слід відкрито розповісти про те, що змусило тебе змінити кар'єру або шукати роботу у сфері, яку ти раніше не досліджував. А також варто підкреслити навички, якими ти володієш, і твою відкритість до навчання, щоб не зіткнутися з проблемами, які ти не знатимеш, як вирішити, і які можуть змусити тебе розкрити правду.



Будь чесним, щоб на співбесіді не червоніти / Фото Drazen Zigic

Не забувай про ключові слова

Harvard Business Review зазначає, що в наш час пошукові системи і навіть штучний інтелект використовуються для пошуку потенційних кандидатів на роботу, а також для пошуку резюме, які відповідають тому, що ти шукаєш, і саме тому важливо додавати ключові слова.

Наприклад, у Гарварді кажуть, що коли хтось шукає "лідерські навички", важливо додати до свого резюме такі ключові слова, як "лідерство" або "лідер", щоб пошукові системи могли легко вибрати тебе.

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Скористайся цими порадами. Нехай вони допоможуть тобі скласти ідеальне резюме, яке дозволить знайти роботу мрії.