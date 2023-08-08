Не коштовності та квіти: купіть усього одну річ, щоб бути значно щасливішими у парі

Чи можна купити щастя в парі? Ми всі знаємо, що гроші не гарантують, що ми будемо щасливі все життя, і не можуть зробити так, щоб ситуації, які можуть викликати смуток, стрес, страх тощо, повністю зникли.

Але, згідно з дослідженням, є одна річ, яку можна купити за гроші, і яка може допомогти мати більше щастя, особливо в парі.

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Ми всі знаємо, що знайти партнера – це лише перший крок, а далі потрібно інвестувати час, зусилля, спілкування, прихильність і багато іншого, щоб побудувати щось стабільне, довготривале і добре для всіх учасників (щоб ніхто не відмовився від стосунків).

Психологія, наприклад, радить нам проводити певну кількість годин разом, мати гарне спілкування і фізичну прихильність, намагаючись зміцнити зв'язок, але є ще один елемент, який також може допомогти у розв'язанні питання щастя в парі

Що потрібно купити, щоб бути щасливішими

Осет Бабюр написав статтю в Гарвардському журналі під назвою "За гроші не купиш кохання, але ось що можна", де на основі дослідження, проведеного Гарвардською школою бізнесу, він розповідає про одну річ, яка може допомогти парам збільшити любов і щастя.

Бабюр каже, що не коштовності, подарунки, цукерки чи квіти можуть допомогти парам мати більше любові та щастя. Але є один ключовий елемент, який може допомогти, і в який ти можеш інвестувати стільки грошей, скільки захочеш.

Згідно з дослідженням, любов і щастя можна "купити", проводячи час разом і ділячись враженнями, а також вкладаючи трохи грошей у речі, які допомагають заощадити час.

Наприклад, це може бути послуга прибирання будинку, машина для миття посуду замість того, щоб мити його вручну, або навіть послуга пакування речей при переїзді.



Деякі покупки звільнять час, який можна провести удвох / Фото freepik

Завдяки цьому, витрачаючи менше часу на справи, які їм не подобаються або забирають надто багато енергії, вони можуть використати час, проведений разом. Наприклад, для занять, які їм подобаються, які дозволяють їм зміцнити свій зв'язок, відчути себе ближче і тісніше пов'язаними зі своїм партнером. І це може зменшити стрес і тривогу, які накопичуються, коли вони знають, що їм потрібно зробити багато справ.

Дослідження також показало, що пари, які вирішили витрачати частину свого доходу на заходи з економії часу, були більш стійкими, коли справа доходила до вирішення неминучих конфліктів, пов'язаних з будь-якими відданими стосунками,

– пише Бабюр.

І чому опір важливий? Тому що він іде пліч-о-пліч зі стійкістю, і це те, що допомагає тобі не бути переможеним проблемами і перешкодами. Це те, що допомагає тобі проштовхуватися, продовжувати "боротися" і знаходити вихід з будь-якої проблеми.



Також не варто відмовлятися від інших форм розваг / Фото Drazen Zigic

З іншого боку, в дослідженні йдеться про те, що також важливо інвестувати гроші в такі речі, як подорожі або вечеря в ресторані, який вони давно хотіли відвідати. А все тому, що веселі та розслаблюючі заходи також допомагають створити той простір, в якому можна працювати над зближенням і зв'язком.

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Гарна річ у тому, що немає мінімальної суми грошей, яку ти повинен вкласти. Ти можеш знайти варіанти, які відповідають твоєму бюджету, і найкраще в цьому те, що тобі не потрібно робити це постійно, щоб мати хороші результати. Наприклад, ти можеш витрачатися на послуги пральні, коли у тебе накопичилася гора білизни, але заощаджувати на цьому, коли це лише кілька речей, які не займуть багато часу для прання.