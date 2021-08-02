Як перестати сумніватися у собі, щоб досягнути успіху: поради Річарда Бренсона

Річард Бренсон – один з найуспішніших підприємців у світі. Він створив Virgin (спочатку музичний лейбл, а потім авіакомпанію) та Virgin Galactic. І за ці роки йому вдалося стати шалено заможним, що й дозволило йому подорожувати у космос на власному кораблі. Ба більше: обійти Джеффа Безоса й Ілона Маска у космічній гонитві. Як йому усе це вдалося? Лови секрети успіху мільярдера.

Засновник Virgin Group почав з самих низів, наполегливо працював, щоб побудувати успішну імперію. І все це стало можливим, тому що він перестав сумніватися у собі та почав втілювати свої ідеї в життя.

Варте уваги Краще один раз побачити: Nemiroff запустив сміливу кампанію, присвячену барній культурі

Нещодавно Бренсон показав, що це нормально – трохи сумніватися в тому, що ти робиш і чого хочеш досягнути. Але надзвичайно важливо, щоб це не стало перешкодою, яка заважає тобі продовжувати спроби.

Як перестати сумніватися у собі?

Протягом усього свого життя я дізнався, що будь-який успіх заснований на тисячі невдач або можливостях вчитися, як мені подобається думати про них,

– сказав Річард у своєму щомісячному інформаційному бюлетені LinkedIn "Запитайте Річарда", опублікованому кілька днів тому.

Мільярдер додав, що під час появи сумнівів він усіляко нагадує собі, що мрії не лінійні!

Бренсон писав, що він також намагається думати про всі "блискучі інновації та відкриття, які ні до чого не привели б, якби їхні винахідники поступилися своїм сумнівам". А ще він процитував філософиню Сюзі Касім, котра говорить: "Сумнів руйнує більше мрій, ніж невдача".



Сумніви руйнують значно більше мрій, ніж усі невдачі / Фото Unsplash

Щоб розвіяти ці сумніви, Бренсон рекомендує обговорити їх з колегами та друзями. Дізнатися їхню думку з цього приводу та вислухати, що вони говорять. Це може допомогти підвищити твою впевненість у собі, а також знайти нові шляхи та способи домогтися успіху в тому, що ти хочеш зробити. А ще ти можеш виявити моменти, які, можливо, не спадали тобі на думку, адже ти занадто сильно турбувався про те, що щось піде не так.

Для розвіювання сумнівів він також рекомендує вийти "подихати свіжим повітрям і випити чашку чаю", додавши, що "кожного разу, коли сумніви починають брати наді мною верх, я виявляю, що вправи дійсно допомагають". Тож Бренсон спокійнісінько пересідає на велосипед або іде грати в теніс, а ще він обожнює проводити час зі своєю сім'єю.



Якщо тебе мучать сумніви – займися фізичною активністю / Фото Unsplash

І він не єдиний, хто так думає. Існує безліч досліджень, в яких ідеться про силу вправ і природи для покращення твого психічного стану та навіть пробудження творчих здібностей.

Звичайно, сумніви – те, що допомагає нам прогресувати та "залишатися на зв'язку з реальністю", але якщо їх не контролювати, вони можуть паралізувати. Бренсон говорить, що ти повинен сприймати сумніви як знак того, що є щось, над чим потрібно працювати та покращувати. І лише після аналізу ситуації, ти можеш покінчити з сумнівами.



Не дозволяй сумнівам паралізувати тебе / Фото Unsplash

Візьми на озброєння Як дієво зменшити стрес від роботи: крутий японський метод 5С

Не дозволяй сумнівам і ваганням стояти на твоєму шляху. Пам'ятай про те, що краще спробувати та провалитися, ніж не спробувати та зазнати поразки ще перед стартом!