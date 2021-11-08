Як підібрати одяг під колір очей: поради для чоловіків

Підкреслення очей – це тема, яка часто пов'язана з жіночою модою. Проте настав час засвоїти певні уроки й тобі. Адже усі ми знаємо, що очі – дзеркало душі. Тож пора навчитися їх правильно підкреслювати.

Які кольори одягу використовувати, щоб виділити очі? Саме на цьому ми й зупинимося цього разу. Лови кілька порад, які допоможуть підбирати гардероб так, щоб панянки просто не могли відірвати погляду від твоїх очей!

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Блакитні очі

Для блакитних очей основна рекомендація – використовувати класичні нейтральні кольори. З іншого боку, будь-який відтінок рожевого може бути відмінним варіантом, крім світло-зеленого та темно-синього, якщо використовувати яскравіші речі або схожі відтінки. Сірий і коричневий – теж гарний варіант.



Одяг темних тонів личить до блакитних очей / Фото Silas Tolles

Зелені очі

Один з кольорів, який найкраще доповнює зелений, – фіолетовий. Він не лише поєднується, а й підкреслює основний. З іншого боку, темно-зелений теж є гарним доповненням, особливо, якщо очі світлішого відтінку. Ще один ідеальний колір – жовтий. А ще можна просто віддати перевагу чорному вбранню та варіантам кавових відтінків.

Карі очі

Ці очі з напівжовтими тонами ідеально підходять до темних нейтральних відтінків: коричневого та сірого. Причому чорний також є ще одним ефективним варіантом. Що стосується яскравих кольорів, то помаранчевий може бути відмінним доповненням. Також віддай перевагу лавандовому або бордовому кольорам.



Персиковий колір теж підкреслить твої карі очі / Фото Derick McKinney

Сірі очі

Володарям сірих очей також личать холодні пастельні кольори. Можеш, наприклад, обирати вбрання синього, блакитного, білого, винного, лимонно-жовтого кольорів. Ці варіанти дозволять підкреслити колір очей і зробити їх більш виразними.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна буде привернути максимум уваги до своїх очей. А вони, нагадуємо, подобаються жінкам дуже і дуже.