Цей геніальний лайфхак дозволить носити штани, які раптом стали тобі завеликими

У кожного з нас бували випадки, коли ми трохи прогадали з розміром штанів під час покупки. Особливо це актуально під час розпродажів, коли уважність затьмарюється розміром знижки. Що ж тоді робити?

На щастя, у нас є геніальний лайфхак, який ми знайшли на сторінці ікони стилю Ноя Атлінка. З його допомогою можна завеликі у поясі штани підпасувати під твій розмір. Тож, користуйся ним на здоров'я.

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Як стильно підігнати штани під свій розмір

Тобі знадобиться:

пара шнурівок для взуття;

ну і сама пара штанів, які тобі завеликі.

Спосіб надзвичайно простий, без потреби щось підшивати, вкорочувати абощо. Отже:

Береш шнурівку та протягуєш її через дві петлі, розташовані ближче до ширінки та зав'язуєш так, як би ти це робив з кросівками. Повторюєш те ж саме з другої сторони, щоб вийшло симетричне стягування штанів. А тепер відрізаєш хвостики від шнурівок, щоб вони не висіли. Готово!

Як підігнати завеликі штани під свій розмір: дивися відео

Скориставшись цим методом ти позбавляєш себе популярної проблеми всіх великих штанів у парі зі звичайним ременем. Якщо ти зауважував, то спереду або ззаду утворюється складка, яка не має нічого спільного з естетикою. Власне, цим лайфхаком ми її позбуваємося, стягуючи штани під твій розмір.

Наостанок ми залишимо кілька порад, як обрати штани

Визнач мету. Перш ніж обирати штани, подумай, де ти будеш їх носити і яку функціональність вони повинні мати. Чи це повсякденний гардероб, робота, спорт чи особливий захід?

Перш ніж обирати штани, подумай, де ти будеш їх носити і яку функціональність вони повинні мати. Чи це повсякденний гардероб, робота, спорт чи особливий захід? Розмір та посадка. Важливо вибрати правильний розмір і посадку. Штани повинні сидіти комфортно і не обмежувати рухів. Вибирай той розмір, що підходить твоїй фігурі.

Важливо вибрати правильний розмір і посадку. Штани повинні сидіти комфортно і не обмежувати рухів. Вибирай той розмір, що підходить твоїй фігурі. Тип тканини. Різні тканини мають різні властивості. Наприклад, джинси підходять для повсякденного використання, а шерсть або льон — для бізнес-casual стилю.

Різні тканини мають різні властивості. Наприклад, джинси підходять для повсякденного використання, а шерсть або льон — для бізнес-casual стилю. Стиль і дизайн. Обери стиль, який тобі подобається і відповідає твоєму образу. Це можуть бути класичні джинси, карго-штани або спортивні штани, залежно від твоїх вподобань.

Обери стиль, який тобі подобається і відповідає твоєму образу. Це можуть бути класичні джинси, карго-штани або спортивні штани, залежно від твоїх вподобань. Кольори і візерунки. Вибери кольори і візерунки, які пасують до інших предметів твого гардероба. Класичні кольори, такі як чорний, сірий, хакі або темно-синій, завжди в тренді.

Вибери кольори і візерунки, які пасують до інших предметів твого гардероба. Класичні кольори, такі як чорний, сірий, хакі або темно-синій, завжди в тренді. Зручність і функціональність. Приділяй увагу наявності кишень, застібок, регулювання талії та інших деталей, які забезпечать зручність і практичність у використанні.

Приділяй увагу наявності кишень, застібок, регулювання талії та інших деталей, які забезпечать зручність і практичність у використанні. Примірка і перевірка. Завжди приміряй штани перед покупкою, щоб переконатися, що вони сидять ідеально і тобі комфортно в них.

Завжди приміряй штани перед покупкою, щоб переконатися, що вони сидять ідеально і тобі комфортно в них. Якість і вартість. Обери штани від відомих виробників з хорошою репутацією, щоб мати впевненість у якості. Однак не завжди дорогі штани означають високу якість, тому звертай увагу на матеріали та пошив.

Обери штани від відомих виробників з хорошою репутацією, щоб мати впевненість у якості. Однак не завжди дорогі штани означають високу якість, тому звертай увагу на матеріали та пошив. Підтримка модних тенденцій. Якщо ти хочеш триматися в тренді, вивчай актуальні модні тенденції і обирай штани, які відповідають сучасним модним стандартам.

Якщо ти хочеш триматися в тренді, вивчай актуальні модні тенденції і обирай штани, які відповідають сучасним модним стандартам. Особистий стиль. Головне – це твій власний стиль і комфорт. Обирай штани, в яких ти відчуваєш себе впевнено і зручно, а не тільки ті, що зараз популярні чи модні.

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Нехай наші поради будуть корисними для тебе та дозволять далі носити улюблені речі та знаходити для себе нові, які припадуть до душі та носитимуться не один сезон.