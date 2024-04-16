І мовиться про New Balance 530. Здавалося б, це звичайні спортивні кросівки. Але ж ні, і Men 24 розповість, чому ж українці скуповують їх і носять з величезним задоволенням.

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Що каже виробник про New Balance 530

Почнімо з опису, який надає сам виробник. Він наголошує, що на вулицях міст закріпилися спортивні моделі періоду 90-х та "нульових". Вони створили унікальну спортивну естетику, яка нині вийшла за межі спорту.

Саме тому, підтримуючи світові тренди, виробник знову звернувся до власних архівів. І зробив це для того, щоб подарувати стильну модель для яскравих образів у міських буднях.

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Чим особлива ця модель Її верх пошитий з легких сітчастих матеріалів, а також доповнений щільними матеріалами, щоб додатково підтримати стопу та відобразити автентичність стилю "нульових". Про комфорт і м'який крок потурбувалася проміжна підошва ABZORB. Вона займається поглинанням ударного навантаження.

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Чому усі у захваті від кросівок

По-перше, тому що вони класні. Якщо тобі десь близько 30, то твоє дитинство явно не було суперзаможним. А отже, мрія про класні та круті кросівки могла навідувати тебе регулярно. І New Balance 530, наче, буквально те, про що ми мріяли у дитинстві, і це можна мати вже і зараз.

Якщо тобі десь близько 30, то твоє дитинство явно не було суперзаможним. А отже, мрія про класні та круті кросівки могла навідувати тебе регулярно. І New Balance 530, наче, буквально те, про що ми мріяли у дитинстві, і це можна мати вже і зараз. По-друге, вони дуже зручні. Користувачі мережі це вважають основною перевагою цих кросівок. Кажуть, у них можна ходити і не знати втоми у ногах. Власне, сприяє цим відчуттям підошва, яка поглинає навантаження під час ходьби.

Користувачі мережі це вважають основною перевагою цих кросівок. Кажуть, у них можна ходити і не знати втоми у ногах. Власне, сприяє цим відчуттям підошва, яка поглинає навантаження під час ходьби. По-третє, ці кросівки надзвичайно стильні. І мовиться не лише про їхній зовнішній вигляд, а й про те, що вони чудово поєднуються з іншим вбранням. Фешнблогери вже неодноразово доводили, що ця модель чудово личить до костюмів, джинсів або іншого повсякденного одягу. Що б ти не одягнув, ця пара кросівок буде виграшним варіантом.

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Це, звичайно ж, не заклик відразу ж бігти і купувати саме цю пару кросівок. Але якщо ти досі не маєш у гардеробі бодай пару спортивного взуття, то пора це нарешті виправляти. Тобі настільки сподобається, що інакше ти просто не захочеш носити.