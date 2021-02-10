Як підвищити свою сексуальну привабливість: 4 ключі до успіху

Побутує поширена думка, що для сексуальної привабливості потрібно мати бездоганний зовнішній вигляд, накачане тіло та пропорції, гідні скульптури Давида. Але на практиці усе зовсім інакше. Для сексуальної привабливості не варто нагадувати Кена. І Men 24 знає кілька хитрощів, які допоможуть її прокачати!

Хороший і стильний одяг, ідеальна стрижка, догляд за бородою. Усе це робить тебе привабливим. Але коли мовиться про сексуальну привабливість, то є інші речі, які ти можеш зробити, щоб зваблювати кожну жінку.

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Психологиня Мадлен А. Фужер, доктор філософії, автор книги "Соціальна психологія потягу та романтичних стосунків", розповіла, що дозволить прокачати сексуальну привабливість. На її думку, є 4 прості ключі, які можуть додати багато балів у твою скарбничку, підвищивши шанси на успіх серед жінок.

1. Альтруїзм робить тебе сексуальнішим

Ти чув, давати краще, ніж отримувати? Що ж, це стосується і твоєї сексуальної привабливості: допомога іншим може покращити твій настрій, надихнути інших і зробити тебе привабливішим для потенційних партнерів.

Дослідження показало, що люди, які допомагають своїм сусідам, дітям або іншим людям у цілому, вважаються привабливішими, ніж ті, хто не є альтруїстом. Тож альтруїзм значно сексуальніший, ніж хороший костюм.



Добрі чоловіки, готові прийти на допомогу, вважаються привабливішими / Фото Unsplash

2. Стань незнайомцем

Відповідно до одного з досліджень, знайомство – не завжди найбажаніше у сексуальному партнерові. Хоча жінки дійсно відчувають потяг до відомого партнера, спостереження показало, що існують обставини, за яких вони віддають перевагу партнерам-незнайомцям. Пов'язано це з генетичним захворюванням, яке неусвідомлено пов'язане з необхідністю мати більше потомства.

Це не означає, що ти будеш привабливим лише для незнайомих жінок. Але це хороша ідея – поекспериментувати з рольовою грою у стосунках, яка також може зробити твоє сексуальне життя цікавішим і яскравішим.

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3. Будь креативнішим

Так, прояв творчих здібностей також підвищує сексуальну привабливість. Дослідження показало, що чоловіки, які носили футляр для гітари, частіше отримували дзвінок від незнайомки, ніж ті, хто носив спортивну сумку. Звичайно ж, попередньо свій номер потрібно було жінці дати.

4. Потурбуйся про свою поставу

Відкрита поза тіла може передати романтичний інтерес, а також привабити до тебе жінок. Гарна постава асоціюється з упевненістю та бажанням поділитися, що є важливим аспектом сексуальної привабливості.



Відкрита поза може привабити до тебе жінок / Фото Unsplash

Прислухайся до цих порад, щоб стати ще більш сексуально привабливим. Удосконалюйся й у тебе просто не буде відбою від панянок!

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