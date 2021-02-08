Якщо ти вирішив зареєструватися на сайті знайомств, то просто зобов'язаний присвятити достатньо часу своїй анкеті. Саме вона вплине на рішення дівчини, яка захоче з тобою спілкуватися, або – ні. Психологи ж назвали важливу деталь, на яку потрібно звернути увагу!

Є чоловіки, які віддають перевагу творчим текстам для анкет на сайтах знайомств. А є й ті, хто прямо та чітко викладає, що їм потрібно. Можна, звичайно ж, скористатися рядками з віршів. Але усі старання можна звести нанівець. І ми розповімо тобі, що є причиною цього.

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Доктор психології Єллоуліс Дуглас зауважила, що не настільки важлива фраза. Головне – переконатися, що ти правильно її написав.



Важливі не фрази в анкеті, а правильність їхнього написання / Фото Unsplash

Усе більше й більше досліджень показують, що читачі твого профілю оцінюють твій інтерес та інтелект на основі граматики, орфографії та помилок, – зазначає вона.

Одне з досліджень, яке пролило світло на це, – спостереження, опубліковане Тілбургським університетом у Нідерландах. У ньому 800 учасників одного з найпопулярніших сайтів знайомств у країні попросили оцінити різні профілі. У половини з них були мовні помилки, в іншої – ні.

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Автори сподівалися, що більш невимушена мова додасть відчуття тепла. Мовляв, власник такої анкети матиме вищі шанси на успіх. Але результати спостереження здивували їх.

Такі помилки, як одруки, настільки типові для тих моментів, коли ми пишемо у поспіху, інтерпретувалися читачами як відсутність інтересу. Що й робило профіль непривабливим, на їхню думку.

Люди, в чиїх анкетах були граматичні й орфографічні помилки, вважалися менш розумними та, відповідно, менш привабливими.



Науковці переконані, що орфографія – нова привабливість / Фото Unsplash

Якщо коротко, то орфографія – нова привабливість. І якщо ти прихильник скорочувати слова, то є всі шанси, що тебе вважатимуть диваком, який застряг ще у 2008 році.

Рецепт створення привабливого профілю простий: переконайся, що ти все написав правильно. І лише тоді можеш натискати кнопку "Зберегти". Усе просто!

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