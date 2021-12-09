Як підвищити свою витривалість: науковий метод

Елітний марафонець Еліут Кіпчоґе широко усміхається під час бігу. Попри те, що може здатися, що він просто не може намилуватися собою, у вчених є логічне пояснення.

Як виявилося, це науково обґрунтована стратегія, яка допомагає спортсмену розслабитися та зберігати позитивний настрій тоді, коли все тіло кричить про дискомфорт. Тепер же вчені вирішили вивчити це питання не лише з точки зору рекордів марафонів.

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Сміх впливає на витривалість

Дослідники з Університету штату Джорджія виявили, що включення нападів сміху до програми вправ значно покращили аеробну витривалість. Дослідницька група виконувала два 45-хвилинні тренування на тиждень. Робили вони це з перервами на сміх між вправами. В результаті, вдалося з'ясувати, що сміх не лише розслабляє м'язи, допомагаючи їм відновитися після попередніх підходів і готуючи їх до наступних, а й посилює кровообіг.



Сміх дозволяє бути витривалішим / Фото Bruce Mars

Крім того, було доведено, що сміх підвищує больовий поріг людини у середньому на 10%. Дослідження Оксфордського університету показало, що він запускає систему ендорфінів, яка відіграє вирішальну роль в управлінні болем. Автори дослідження виявили, що 15 хвилин сміху значно підвищують показники піддослідних.

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Ясна річ, це не означає, що потрібно дико сміятися у тренажерному залі. Проте можна, наприклад, займатися не під улюблену музику, а, наприклад, подкасти коміків. Поєднуємо, так би мовити, приємне з корисним.