Як розпочати складну розмову: 6 простих кроків, які допоможуть кожному

Ти коли-небудь просто уникав розмови, побоюючись, що це може спричинити непотрібні конфлікти? Іншим разом ти можеш уникати розмови, тому що у твоїй голові ти вважаєш, що суперечка з певного питання непотрібна.

Однак якщо уникати таких розмов і взагалі відкладати їх, то в довгостроковій перспективі це лише зашкодить тобі. Отже, ось наш посібник про те, як підійти до складної розмови

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1. Практикуй активне слухання

Під час розмови будь подумки присутнім і зосередься на тому, щоб почути, що говорить інша особа. Часто замість того, щоб почути інших, ми починаємо подумки обмірковувати наш наступний крок.

Це неправильний підхід. Натомість спробуй прислухатися до того, що має сказати інша людина. Якщо ти уважно слухаєш, ти краще знайдеш рішення.

2. Уникай гри у звинувачення

Підходячи до розмови, не починай прямо звинувачувати іншу людину. Це тільки більше відлякує її. Ти залишишся без рішення та лише посилиш конфлікт. Хоча добре бути прямим у розв'язанні своїх проблем, слід розуміти, що підхід також має значення.

Не звинувачуй. Краще спитай, що стало причиною того, що людина саме так себе повела.

3. Будь прямим

Не ходи навколо, якщо у тебе є проблема, яка тебе турбує. Це лише створить ще більше плутанини. Говори про все, що тебе турбує, принаймні так ти будеш на крок ближчим до вирішення. Чекання, поки хтось зрозуміє твої натяки, тебе нікуди не приведе.

4. Регулюй свої емоції

Хоча ти можеш відчувати велику пристрасть щодо певної проблеми, пам'ятайте про спокій у моменті. У таких делікатних ситуаціях ти, як правило, говориш те, що виглядає так, ніби ти грубіяниш. Важливо, щоб ти зберігав спокій і максимальну холоднокровність.



Контролюй свої емоції / Фото wayhomestudio

5. Для важкої розмови вибери спокійну атмосферу

Дехто може ігнорувати цей фактор, починаючи важку розмову. Але це дуже важливий фактор, оскільки правильне середовище має значення. Спокійна та дружня атмосфера, де поважається конфіденційність обох сторін розмови, дуже цінується. Це принесе продуктивність вашій розмові, оскільки ви удвох зможете висловити свої проблеми спокійно та без зайвих стресів.

6. Не йди із завищеними очікуваннями

Підходь до кожної зустрічі так, ніби це гра з ненульовою сумою. У цьому випадку чийсь виграш не обов'язково означає програш іншої людини. Простіше кажучи, це безпрограшна ситуація для обох сторін. Якщо ти дійдеш до такого підходу, ти зможеш уникнути прокляття встановлення високих очікувань, які призведуть лише до ще більшого незадоволення.

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Скористайся цими порадами. Вони явно не будуть зайвими у випадках, коли потрібно урегулювати непрості ситуації. Починай складні розмови правильно, щоб досягати бажаних результатів.