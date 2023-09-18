5 простих звичок, завдяки яким ти почуватимешся краще, ніж 97% людей навколо

Це не черговий посібник із самодопомоги, який допоможе чарівним чином покращити життя за короткий проміжок часу. Це перелік звичок, які дозволяють тобі кардинально змінити своє життя.

Ці п'ять звичок можна легко зробити частиною свого розпорядку. І вони, якщо стануть частиною твого життя, зроблять його кращим, а тобі дозволять почуватися краще, ніж 97% людей навколо тебе.

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1. Прокинься та вийди на прогулянку вранці

Початок дня з правильної ноти задає тон твоєму дню. Переконайся, що ти прокинувся, щойно задзвонить будильник, не відкладай. Встань з ліжка й іди назустріч сонцю.

Відомо, що ранкове сонячне світло підвищує енергію та зменшує безсоння. Ходити на прогулянку – хороша ідея. Ходьба викликає викид гормонів гарного самопочуття – ендорфінів. Під час прогулянки подумай про:

три речі, за які ти вдячний,

три речі, яких ти хочеш досягти,

і три зміни, які ти хочеш зробити в особистих стосунках.



Виберися зранку на прогулянку / Фото Cookie_studio

2. Пробуй нові речі

Чи часто у тебе виникають думки про те, наскільки нудним є твоє життя з однаковими одноманітними звичками ходити на роботу, повертатися, їсти та спати? Цикл, здається, продовжується, поки ти сидиш в очікуванні того дня, коли ти підеш у відпустку.

Щоб розірвати цикл, потрібно часто щось пробувати. Це змушує з нетерпінням чекати кожного нового дня і життя загалом. Використовуй будь-яку можливість. У цей час вирушай у невелику подорож, похід, відпочинок на вихідних або спробуй зайнятися своїми хобі. Це підбадьорить тебе та знову приведе тебе у рух.

3. Потурбуйся про зовнішній вигляд

Якщо ти не докладаєш зусиль, щоб мати пристойний зовнішній вигляд, це не ознака того, що ти заощаджуєш час вранці, а ознака того, що ти не сприймаєш себе серйозно. Ти, мабуть, часто чув, ставтеся до свого тіла як до храму.

Ідея полягає не в тому, щоб витрачати багато грошей на одяг, косметику і догляд за шкірою. А в тому, щоб виглядати пристойно. Приймай ванну щодня, потурбуйся про те, щоб одяг був чистим, а стрижка – акуратною.

4. Склади список пріоритетів

Деякі сфери нашого життя потребують більшої уваги, ніж інші, у кожного в житті є якісь проблеми, які потрібно вирішити. Але ми забуваємо над ними працювати, коли надто зайняті, будуючи кар'єру.

Наполегливо працюючи, не забувай розв'язувати такі проблеми, як погіршення стосунків із партнером, другом чи родиною. Якщо їх залишити самі по собі, замість того, щоб загоюватися, вони стануть гіршими та знову з'являться на поверхні таким чином, що неможливо впоратися.

Тож визнач пріоритети цих питань і працюй над ними. Вони знову змусять тебе відчути, що ти все контролюєш.



Потурбуйся про список пріоритетів / Фото wayhomestudio

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5. Став своє здоров'я у пріоритет

Тобі потрібно бути здоровим, щоб зробити так багато речей, які ти задумав зробити в житті. Втома протягом дня свідчить про дефіцит енергії. Ймовірно, через відсутність повноцінного сну. Спробуй більше часу присвятити відпочинку вночі. Потурбуйся про своє здоров'я, щоб бути на висоті та мати сили для нових звершень.