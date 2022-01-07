Як повернути 6 кубиків преса: крутий комплекс вправ з власною вагою

Після свят важливо не лише повернутися до звичного режиму харчувань, а й до розпорядку тренувань. Почати можна, наприклад, з цих вправ на прес.

Тренер Деніел Ентоні поділився крутим комплексом вправ з власною вагою. З його допомогою можна добряче попрацювати над своїм пресом. Тож годі лінуватися та гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Агов, як справи, друзі? Ось тренування для преса, яку можна спробувати. Воно дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси,

– каже тренер.

Як накачати прес – круті вправи

Для досягнення максимальних результатів, а також уникнення травматизму миДобряче прогрій тіло, щоб отримати ще більше від тренування.

1. Удар прямою ногою

Намагайся виконати 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.

2. Підйом ніг

Тобі варто зробити 3 підходи по 10 повторень.

3. Косі підйоми зі сторони в сторону

Варто зробити 3 підходи по 8 повторень на кожну сторону.

4. Ножиці у висі

Зроби 3 підходи по 15 секунд кожен.

5. Скручування з дотиками до пальців ніг

Спробуй зробити 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.

6. Стрибки від колін до грудей

Тут тобі також потрібно виконати 3 підходи по 12 повторень.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи на прес:

Як ти вже зрозумів, ці вправи дозволять працювати не лише твоїм м'язам преса, а й плечей, ніг. Тож їх ти просто повинен додати до своєї тренувальної рутини. Сам комплекс від Деніела Ентоні може бути як суперсетом, так частиною звичного походу в зал.

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Працюй над собою та своїм тілом. Не зупиняйся на досягнутому, а також не забувай отримувати від цього задоволення. Усе це дозволить тобі побачити результати, які відверто тішитимуть тебе та надихатимуть на нові звершення.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Деніела Ентоні:

Агов, як справи, друзі? Ось тренування для преса, яку можна спробувати. Воно дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси.

Вправа 1. Удар прямою ногою – 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.

Вправа 2. Підйом ніг – 3 підходи по 10 повторень.

Вправа 3. Косі підйоми зі сторони в сторону – 3 підходи по 8 повторень на кожну сторону.

Вправа 4. Ножиці у висі – 3 підходи по 15 секунд кожен.

Вправа 5. Скручування з дотиками до пальців ніг – 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.

Вправа 6. Стрибки від колін до грудей – 3 підходи по 12 повторень.