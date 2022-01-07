Як повернути 6 кубиків преса: крутий комплекс вправ з власною вагою
Джерело:інстаграм Деніела Ентоні
Після свят важливо не лише повернутися до звичного режиму харчувань, а й до розпорядку тренувань. Почати можна, наприклад, з цих вправ на прес.
Тренер Деніел Ентоні поділився крутим комплексом вправ з власною вагою. З його допомогою можна добряче попрацювати над своїм пресом. Тож годі лінуватися та гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!
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Агов, як справи, друзі? Ось тренування для преса, яку можна спробувати. Воно дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси,
– каже тренер.
Як накачати прес – круті вправи
1. Удар прямою ногою
- Намагайся виконати 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.
2. Підйом ніг
- Тобі варто зробити 3 підходи по 10 повторень.
3. Косі підйоми зі сторони в сторону
- Варто зробити 3 підходи по 8 повторень на кожну сторону.
4. Ножиці у висі
- Зроби 3 підходи по 15 секунд кожен.
5. Скручування з дотиками до пальців ніг
- Спробуй зробити 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.
6. Стрибки від колін до грудей
- Тут тобі також потрібно виконати 3 підходи по 12 повторень.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи на прес:
Як ти вже зрозумів, ці вправи дозволять працювати не лише твоїм м'язам преса, а й плечей, ніг. Тож їх ти просто повинен додати до своєї тренувальної рутини. Сам комплекс від Деніела Ентоні може бути як суперсетом, так частиною звичного походу в зал.
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Працюй над собою та своїм тілом. Не зупиняйся на досягнутому, а також не забувай отримувати від цього задоволення. Усе це дозволить тобі побачити результати, які відверто тішитимуть тебе та надихатимуть на нові звершення.
Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:
Текст публікації Деніела Ентоні:
Агов, як справи, друзі? Ось тренування для преса, яку можна спробувати. Воно дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси.
Вправа 1. Удар прямою ногою – 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.
Вправа 2. Підйом ніг – 3 підходи по 10 повторень.
Вправа 3. Косі підйоми зі сторони в сторону – 3 підходи по 8 повторень на кожну сторону.
Вправа 4. Ножиці у висі – 3 підходи по 15 секунд кожен.
Вправа 5. Скручування з дотиками до пальців ніг – 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.
Вправа 6. Стрибки від колін до грудей – 3 підходи по 12 повторень.