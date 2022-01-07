Как вернуть 6 кубиков пресса: крутой комплекс упражнений с собственным весом
Источник:инстаграм Дэниела Энтони
После праздников важно не только вернуться к обычному режиму питания, но и к распорядку тренировок. Начать можно, например, с этих упражнений на пресс.
Тренер Дэниел Энтони поделился крутым комплексом упражнений с собственным весом. С его помощью можно изрядно поработать над своим прессом. Так что нельзя лениться и айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!
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Эй, как дела, друзья? Вот тренировка для пресса, которую можно попробовать. Она позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы,
– говорит тренер.
Как накачать пресс – крутые упражнения
1. Удар прямой ногой
- Старайся выполнить 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.
2. Подъем ног
- Тебе следует сделать 3 подхода по 10 повторений.
3. Косые подъемы из стороны в сторону
- Следует сделать 3 подхода по 8 повторений на каждую сторону.
4. Ножницы в висе
- Сделай 3 подхода по 15 секунд каждый.
5. Скручивание с прикосновениями к пальцам ног
- Попробуй сделать 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.
6. Прыжки от колен к груди
- Здесь тебе также нужно выполнить 3 подхода по 12 повторений.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения на пресс:
Как ты уже понял, эти упражнения позволят работать не только твоим мышцам пресса, но и плечам, ногам. Так что их ты просто должен добавить в свою тренировочную рутину. Сам комплекс от Дэниела Энтони может быть как суперсетом, так и частью привычного похода в зал.
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Работай над собой и своим телом. Не останавливайся на достигнутом, а также не забывай получать от этого удовольствие. Все это позволит тебе увидеть результаты, которые будут откровенно радовать тебя и вдохновлять на новые свершения.
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Текст публикации Дэниела Энтони:
Эй, как дела, друзья? Вот тренировка для пресса, которую можно попробовать. Она позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы.
Упражнение 1. Удар прямой ногой – 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.
Упражнение 2. Подъем ног – 3 подхода по 10 повторений.
Упражнение 3. Косые подъемы из стороны в сторону – 3 подхода по 8 повторений на каждую сторону.
Упражнение 4. Ножницы в висе – 3 подхода по 15 секунд каждый.
Упражнение 5. Скручивание с прикосновениями к пальцам ног – 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.
Упражнение 6. Прыжки от колен к груди – 3 подхода по 12 повторений.