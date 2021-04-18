5 золотих правил надсилання голих фото для чоловіків

18 квітня у США відзначають День надсилання голих фото. Підозрюємо, що ти теж цим бодай раз у своєму житті займався. Тож чом би не спробувати зробити це зараз? А ми поділимося кількома порадами, які дозволять зробити круте фото, яке сподобається твоїй дівчині.

І хоч ми не мешкаємо у Сполучених Штатах, нам ніхто не заважає влаштовувати щось подібне. Якщо ти не знав, то надсилання голих фото може бути відмінною прелюдією. А також дозволить додати вашим стосункам певної пікантності. Тож візьми на озброєння наші поради.

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1. Прибери кімнату та знайди крутий фон

Якщо ти хочеш робити селфі перед дзеркалом, то потрібно потурбуватися про те, щоб воно було чистим. А ще слід продумати задній фон. Дівчина не повинна насолоджуватися покладами брудних шкарпеток, які "відпочивають" собі тихенько під ліжком. Тож найкраще, що ти можеш зробити, – прибрати зону, яка потрапить у кадр.



Спочатку прибери кімнату, а потім роби фото / Фото Unsplash

2. Отримуй задоволення

Як би це дивно не звучало, але тобі потрібно відверто кайфувати від процесу. Це дозволить зробити максимально щире та круте фото, яке сподобається їй. Можеш, наприклад, спробувати повторити позицію свого улюбленого кіногероя. Не зайвою буде усмішка.

3. Обери правильний ракурс

Не потрібно фотографувати свої геніталії з надто близької відстані. Також слід розуміти, що у деяких випадках ракурс може зробити твою чоловічу гідність візуально значно меншою, а деколи – "подарувати" кілька зайвих сантиметрів. Не забувай також про живіт. Втягни його нарешті та напруж те, що ми називаємо пресом.



Правильно підібраний ракурс – половина завдання / Фото Unsplash

4. Вибери сексуальний одяг

Іноді зовсім не обов'язково фотографуватися оголеним. Можна, до прикладу, одягнути базову білу футболку. І більше нічого. Якщо ти хочеш трішки подразнити свою обраницю, то можеш одягнути спідню білизну та зробити фото тоді, коли твій член буде максимально ерегованим.

5. Переконайся, що вибрав того адресата

Якщо у тебе десятки різних чатів, то потрібно двічі, а то й тричі перевірити, чи туди ти надсилаєш своє голе фото. Пам'ятай, що скриншоти не горять. Тож потурбуйся про те, щоб твої відверті світлини, наприклад, не "прилетіли" босові або батькам. Погодься, це явно не те, що вони хотіли б отримати від тебе.



Переконайся, що ти вибрав правильного адресата / Фото Unsplash

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Долучися до Національного дня надсилання голих фото. Додай пікантності своїм стосункам або ж просто переведи їх на новий рівень за допомогою відвертих фото. А ще не забувай, що обмін відвертими фотографіями – відмінний варіант прелюдії.