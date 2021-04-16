Якщо ви вже перепробували і сексуальну спідню білизну, і зміну локацій, і секс-іграшки, то пора взяти на озброєння щось новеньке. Для цього можеш, наприклад, скористатися кількома порадами з Камасутри. З їхньою допомогою можна вивести заняття коханням на абсолютно новий рівень.

До твоєї уваги 5 ідей з Камасутри, які допоможуть отримати більше задоволення від заняття сексом. Скористайся ними, щоб освіжити інтимне життя, а також вразити свою партнерку.

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1. Поміняй положення

Ви можете щоночі по кілька разів змінювати секс-пози, але це не гарант отримання задоволення. Потрібно звернути увагу на те, що кожна позиція може бути удосконаленою, якщо трішки змінити, наприклад, кут проникнення. Тож ти можеш сміливо займатися сексом в місіонерській позиції, дещо освіживши її.

2. Додай кольору

Згідно з Камасутрою, колір – найкращий спосіб розбудити почуття романтики між вами. Зверни увагу на червоні відтінки. Купи нову спідню білизну для неї або ж прикрась ложе пелюстками троянд. Не зайвими будуть червоні свічки, а також приглушене романтичне освітлення. Це додасть певної спокуси вам обом.



Червоний колір підвищує рівень збудження / Фото Unsplash

3. Не забувай про прелюдію

Тіло твоєї партнерки буквально всіяне ерогенними зонами. Їх слід не лише вивчити, а й використовувати, щоб дарувати якомога більше задоволення до, під час і після сексу. А хороша та якісна прелюдія дозволить твоїй партнерці розігрітися та бути готовою до гарячої ночі.

4. Розмір має значення

Вибирати секс-позу слід з урахуванням довжини свого статевого члена. Деякі варіанти максимально універсальні, а є позиції, які будуть комфортними лише для власників видатних довжин. Тож варто об'єктивно оцінювати свої фізичні параметри, щоб не почуватися дискомфортно під час заняття сексом.



Підбирай секс-пози під розмір свого статевого члена / Фото Unsplash

5. Турбуйся про неї

Камасутра передбачає, що для жінки сам секс значно важливіший, ніж досягнення оргазму. Тож найкращий спосіб задовольнити партнерку – подбати про її фізіологічні потреби. Якщо ти будеш уважним до неї під час сексу, то можеш гарантувати, що їй буде максимально добре. Не потрібно намагатися з усіх сил подарувати їй оргазм. Краще зосередься на її відчуттях.

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Візьми на озброєння ці поради з Камасутри, щоб заняття сексом приносило вам обом ще більше задоволення. Насолоджуйтеся один одним. Концентруйтеся на процесі та відчуттях. І буде вам щастя.