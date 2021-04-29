Як приготувати смачний шашлик з курки: простий рецепт, який сподобається усім

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Джерело:

24 канал

Куряче м'ясо шалено популярне в Україні, тож дивно було б не згадати про шашлики з нього. Напередодні затяжних вихідних ми пропонуємо взяти на озброєння рецепт смачного шашлику з курятини. Приготуй його та здивуй своїх друзів!

Без шашлику складно уявити собі вилазку за місто. Тож ми пропонуємо тобі зберегти цей рецепт шашлику з курятини, щоб не лише гарно провести час, а й насолодитися улюбленою стравою у компанії друзів.

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Курячий шашлик у маринаді з майонезу

Інгредієнти:

  • Курячі стегна – 1 кілограм
  • Майонез – 100 – 150 грамів
  • Вершкове масло – 50 грамів
  • Часник – 3 – 4 зубчики
  • Сіль та перець – на смак
  • Петрушка для прикраси – 1 – 2 гілочки


Для приготування шашлику тобі знадобляться курячі стегенця / Фото Eda

Приготування шашлику з курятини:

  1. Почисть часник і дрібно наріж його.
  2. Курячі стегенця розріж на порційні шматочки. Для цього відділи гомілку, а також розріж стегна на 2 частини вздовж кістки.
  3. Підготовлене м'ясо курки натри дрібно нарізаним часником, посипай сіллю та перцем.
  4. Розтопи вершкове масло та разом з майонезом додай до м'яса. Добряче перемішай, щоб майонез і масло розподілилися рівномірно по курятині. Залиш на 1 – 2 годину маринуватися.
  5. Після маринування відправ м'ясо на шампури та смаж на мангалі до готовності. Подавай до столу з зеленню та свіжими овочами.


Курячий шашлик вийде соковитим і ніжним / Фото 1000 Menu

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Приготуй цей смачнющий шашлик з курятини, щоб круто провести час зі своїми друзями. А вихідні, які очікують нас попереду, лише надихають це зробити!