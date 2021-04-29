Як приготувати смачний шашлик з курки: простий рецепт, який сподобається усім

17:09

Куряче м'ясо шалено популярне в Україні, тож дивно було б не згадати про шашлики з нього. Напередодні затяжних вихідних ми пропонуємо взяти на озброєння рецепт смачного шашлику з курятини. Приготуй його та здивуй своїх друзів!