Не любиш додатки, але хочеш на побачення – ось три поради для тебе

Додатки для знайомств на кшталт Tinder створені з метою з'єднати людей, які шукають те саме і зацікавлені у зустрічі у простий і швидкий спосіб. Але – вони підходять не всім.

Є, скажімо, люди, які вважають за краще триматися подалі від додатків, бо людина "на іншому кінці дроту" може виявитися не тією, за кого себе видає. Або просто не такою, як очікувалося.

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Хороша новина в тому, що додатки – не єдиний спосіб знайти пару чи просто піти на побачення. Ти завжди можеш познайомитися з людиною (і сподобатися їй) "у старомодний спосіб".

Як призначити побачення без додатків: 3 поради психолога

Психолог Лізель Шарабі, докторка філософії, написала про це в Psychology Today. Вона пропонує 3 ключові моменти, які можуть допомогти на побаченнях, коли ти не хочеш використовувати додатки. Або коли ти їх використовуєш, але хочеш дослідити інші можливості.



Додатки працюють, але так само працюють і "старомодні" способи знайомств / Фото freepik