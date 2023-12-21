У Гарварді назвали питання, які слід поставити своєму босові, щоб розвиватися на роботі

Існує низка запитань, які ти повинен поставити своєму босу. Але не для того, щоб познайомитися з ним ближче або стати кращим другом (хоча це може бути побічним ефектом).

А для того, щоб у вас були хороші стосунки і щоб ти міг рости на роботі, мати більше можливостей або мати більше шансів почути "так", коли ти просиш про підвищення або відпустку. І це те, що кажуть експерти.

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Подобатися начальнику – це перевага, це зменшує ймовірність потрапляння в токсичні ситуації і може допомогти тобі дізнатися більше і бути почутим, коли ти пропонуєш щось, маєш сумніви або проблеми. Але ти також повинен пам'ятати, що твоє майбутнє може бути в його руках і саме він ухвалює рішення, які можуть змінити твоє робоче життя, на краще чи на гірше.

Згідно зі статтею Стівена Г. Рогельберга, Ліани Крімер та Сідней Мередіт у виданні Harvard Business Review, саме тому важливо ставити запитання і переконуватися, що вони правильні, щоб ти міг працювати краще, прояснити ситуацію й отримати те, що тобі потрібно.

Ніхто не має здатності читати думки і, як кажуть, якщо ти не говориш, Бог – у нашому випадку твій бос – не буде слухати, тому ти повинен підняти руку і наважитися запитати. Але питання, які ти ставиш, повинні бути якісними питаннями.

На думку експертів Гарвардського університету, ставити запитання важливо, тому що в більшості випадків саме боси контролюють зустрічі, і якщо ти не запитаєш їх прямо, чого ти хочеш, ти можеш опинитися без відповідей, які шукаєш, і без інформації, необхідної для розвитку, зростання або доведення своєї цінності.



Важливо підтримувати зі своїм босом здорову комунікацію / Фото gpoinstudio

Але ти не повинен запитувати їх у божевільній манері, ти повинен запитувати їх розумно і зі стратегією, починаючи з деяких ключових питань.

Чи можете ви дати мені кілька ідей або пропозицій щодо того, як успішно впоратися з цим питанням/проблемою/викликом?

Що ви думаєте про мою ідею чи пропозицію і як, на вашу думку, її можна покращити?

На яких пріоритетах мені слід зосередитися?

Чи я на правильному шляху до досягнення цілей і завдань, над чим мені потрібно ще попрацювати?

Чи є щось важливе, що мені потрібно знати про цей проєкт, щоб розвивати його далі?

Як те, що я роблю зараз, пов'язано з нашими цілями?

Що мені потрібно зробити, щоб підготувати себе до нових можливостей?

Що, на вашу думку, мені потрібно вдосконалити, щоб краще відповідати цілям і мати можливість розвиватися?

Які, на вашу думку, мої найважливіші сильні сторони?

Що, на вашу думку, може бути гарною можливістю/позицією для мене і що я можу зробити, щоб її отримати?

Звичайно, ти можеш трохи пограти з цими питаннями і змінити їх, щоб вони краще відповідали тому, що ти шукаєш, і твоїй ситуації, але ідея полягає в тому, що ти можеш отримати хороший зворотний зв'язок і об'єднати зусилля зі своїм керівником. Це дозволить вам удвох знайти кращі рішення і варіанти, а також показати йому/їй, що ти зацікавлений у вдосконаленні та зростанні, навіть якщо це не відбувається цієї миті.

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Йдеться про те, щоб відновити контроль над розповіддю і розмовою, щоб не залишитись без важливих запитань або уникнути проблем через брак комунікації чи ясності. І, згідно з Гарвардом, найкращий варіант – ставити ці запитання під час особистих зустрічей, щоб все було більш особистим.