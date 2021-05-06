5 способів схуднути до літа, які має взяти на озброєння кожен чоловік

Усі ми знаємо, що пасочки та ковбасочки чудово накопичуються навколо живота. Тож, якщо ти не вставав з-за столу на свята, візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш схуднути до літа. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Пора вставати з улюбленого дивана та працювати над своїм тілом. А з допомогою цих порад ти зможеш не лише позбутися зайвих кілограмів, а й досягнути бажаних результатів за порівняно короткий проміжок часу.

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1. Підтримуй підхід усього тіла

Тренування всього тіла не лише покращать твій стан у функціональному плані, але й будуть використовувати та спалювати значно більше калорій. Тож постарайся обирати вправи, які залучатимуть якомога більше груп м'язів. Такий підхід значно покращить результат твоїх тренувань – як з точки зору продуктивності, так і з точки зору естетики.



Виконуй тренування, які залучають більшість груп м'язів / Фото Unsplash

2. Ніяких відмовок

Віддавай перевагу стимулу на силову витривалість, переходячи від помірного до вищого навантаження. Також не забувай збільшувати кількість повторень та підходів. Не потрібно шкодувати себе та відразу ж зупинятися, щойно відчуваєш втому. А ще тренери рекомендують додати тренування змішаної форми з використанням кардіотренажерів, вправ з навантаженням і динамічних рухів. Це дозволить тобі нарощувати м'язову масу, одночасно додаючи силову роботу у свої тренування.

3. Продовжуй робити кардіо

Ці заняття можуть бути менш інтенсивними. Просто переконайся, що ти додаєш рухи з власною вагою, а також традиційні форми кардіо. Ці заняття – відмінний інструмент для збільшення продуктивності без надмірного навантаження на тіло. Також вони допомагають збільшити швидкість відновлення між тренуваннями з обтяженнями.



Кардіотренування підвищують твою продуктивність та витривалість / Фото Unsplash

4. Відмінне харчування = відмінний результат

Заправляй своє тіло повноцінним харчуванням. Переконайся, що ти достатньо їси, щоб виконувати тренування. Не потрібно заганяти себе у величезний дефіцит калорій. Постійна втома під час тренувань може стати причиною того, що ти просто перестанеш ходити в зал. Також не забувай про достатню кількість білків, жирів і вуглеводів, а також води.

3 способи харчуватися під час схуднення

1. Пий багато води

Вода має найважливіше значення для правильного функціонування приблизно 15 трильйонів клітин людського тіла. Незначна кількість алкоголю також є ефективною стратегією для збільшення почуття насичення та запобігання переїдання. Головне пам'ятати, що алкоголь містить багато калорій.

2. Відмовся від оброблених продуктів

Потурбуйся про те, щоб у твоєму раціоні було достатньо свіжих овочів, а також фруктів. Не забувай про крупи, а також бобові. Не меншої уваги потрібно приділити джерелам білка. Вибери собі те м'ясо або морепродукти, які будуть не лише смачними, а й дозволять поповнювати кількість необхідних організму речовин.

3. Слідкуй за порцією

Найпростіша правило: розділи свою тарілку на 3 рівні частини. Наповни одну третину пісним білком, ще одну третину – яскравими овочами, а останню третину – повільними вуглеводами.



Твій раціон повинен бути збалансованим / Фото Unsplash

5. Не забувай про відпочинок

Повноцінний і здоровий відпочинок – невіддільна складова тренувань. Твоє тіло повинне встигати відновлюватися після навантажень. Це стосується також і м'язів. Тож потурбуйся про здоровий сон протягом 7 – 9 годин. Також не слід забувати про те, що у тебе протягом тижня повинні бути хоча б кілька днів, які ти не проводиш у спортзалі.

Звичайно ж, ми не можемо гарантувати тобі моментальний успіх. Але якщо ти почнеш негайно, то дуже скоро побачиш зміни, які тішитимуть тебе та надихатимуть продовжувати у тому ж дусі. Ми віримо в тебе!

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