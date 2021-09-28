Як спалити максимум калорій під час сексу: поради тренера

Секс для більшості з нас – найулюбленіше тренування, яке тільки можна побажати. Це приємне заняття не лише приносить задоволення, а й вимагає чималих фізичних зусиль. Тож не дивно, що за його допомогою можна спалити досить багато калорій.

Якщо ж чоловіки зазвичай спалюють близько 4,2 калорії на хвилину, то жінки у середньому позбуваються 3,1 калорії. Доволі непогано. Але ми знаємо, як ці цифри зробити ще приголомшливішими.

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Тренер розповів, як спалити максимум калорій під час сексу

Персональний тренер Бас ван Біст розповів, як можна покращити спалювання калорій під час сексу. Візьми на озброєння його поради, щоб це приємне заняття принесло ще більше користі.

Тренування усього тіла з акцентом на...

Чи можеш ти назвати секс тренуванням для усього тіла? Так і ні.

"Найактивнішими м'язами під час сексу є сідниці, ноги та живіт. Тож переконайся, що ти напружив їх достатньо", – підкреслив Біст.

Також не переживай. Крім цих частин тіла, зазвичай, працює й решта твого тіла.



Під час сексу максимально працюють м'язи сідниць, ніг і живота / Фото Unsplash

Більша маса = більше горіння

"Чим більше у чоловіка м'язової маси, тим більше він може спалити калорій", – наголошує тренер.

Це ще одна причина нарощувати м'язову масу у тренажерному залі. Ідеально, адже робота над твоїм тілом однозначно позитивно вплине на результати під час заняття сексом.

Відмовся від місіонерської пози

Практичне правило для позицій – чим активніша, тим краще. Яка тоді вважається ідеальною?

"У doggy-style ви легко можете спалити від 160 до 250 калорій за пів години. Але положення стоячи також дуже добре для прискорення роботи метаболізму", – зауважує він.

Натомість повільні та легкі фізично позиції краще залишити для днів відновлення.



Під час активного заняття сексом можна спалити до 250 калорій за пів години / Фото Unsplash

Більше сексу – завжди краще

Чим частіше ти займаєшся сексом, тим активніше спалюються калорії. І тут усе логічно. Навіть калькулятора витягати не потрібно. Якщо ж у тебе не надто багато сил для цього приємного заняття, можна просто викластися на повну під час прелюдії. Якщо добряче попрацювати, можна запросто спалити 30 калорій. Це усе ж краще, ніж зовсім нічого.

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Прислухайся до порад тренера. З їхньою допомогою у тебе будуть значно вищі шанси отримати ще більше користі та задоволення від сексу.