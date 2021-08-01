Спалюємо зайвий жир і нарощуємо м'язи: потужний суперсет від тренера – відео

Те, що закінчується літо, ще не причина відмовлятися від ідеї працювати над своїм тілом. Тож ми наполегливо рекомендуємо не здаватися та робити впевнені кроки назустріч побудові рельєфу власної мрії. До твоєї уваги крутий суперсет, який дозволить не лише спалити зайвий жир, а й наростити м'язи!

Вибуховим суперсетом, за допомогою якого можна не лише спалити жир, а й наростити м'язи, поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Він рекомендує виконувати його тим, хто хоче удосконалити своє тіло, але не готовий ходити до спортзалів.

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"Один з моїх улюблених способів спалювати жир і нарощувати м'язи – використовувати суперсети високої інтенсивності. Замість того, щоб тренуватися на кількість повторень, тренуйся на час, а також відпочивай половину робочого часу", – закликає тренер.

Суперсет для спалювання жиру та нарощування м'язів

Задача від тренера. Виконай ці 3 вправи упродовж 5 раундів: 40 секунд роботи на максимум і 20 секунд відпочинку між вправами.

Присідання сумо з гантелями та підйомом;

Плавне опускання гантель по всьому тілу та підйом;

Відтискання з гантелями та підйомом рук по черзі.

Дивися на відео, як правильно виконувати суперсет від Ніка Волкера:

Фітнес-тренер невтомно нагадує про те, що кожне тренування повинне приносити тобі задоволення. Тож зроби усе можливе для того, робота над власним тілом дарувала тобі насолоду.

Візьми на озброєння суперсет від Ніка Волкера. З його допомогою ти зможеш дуже скоро побачити результати, які надихатимуть на нові звершення. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього уже сьогодні!

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