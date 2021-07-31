До твоєї уваги прості й ефективні вправи від фітнес-тренера Ніка Волкера. З їхньою допомогою ти зможеш накачати омріяні 6 кубиків преса. А найцінніше у ньому те, що братися до роботи ти можеш, не виходячи з власного помешкання.

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"Тобі не потрібен тренажерний зал, щоб займатися на постійній основі. Спробуй додати ці вправи з власною вагою, де б ти не перебував, щоб виробити звичку", – рекомендує тренер.

Як накачати прес в домашніх умовах

Задача: спробуй під час виконання цих вправ залучати всі області твого ядра та отримати необхідне для росту м'язів "палання". Виконуй 3 підходи кожної вправи по 10 повторень.

Розгинання високої планки з дотиками до пальців на ногах; Бокова планка з підйомом руки та пропусканням її під низ; Висока планка з підтягуванням коліна до голови; Почергові скручування ніг.

Нік Волкер нагадує, що для максимального результату слід відпочивати по 20 секунд між кожною вправою.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи від Ніка Волкера:

Порада від тренера: якщо тренування тебе лякають, почни хоча б з прогулянки щодня по 30 хвилин. Це уже буде маленький, але впевнений крок назустріч тілу своєї мрії!

Візьми на озброєння комплекс вправ від Ніка Волкера. З його допомогою ти зможеш отримати омріяний прес. Не лінуйся та не відкладай на міфічне завтра, адже ти вже сьогодні маєш усі шанси зробити крок назустріч кращій версії себе вчорашнього!

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