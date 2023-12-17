Як спалити надокучливий жир на животі: допоможуть ці 5 простих вправ

Якщо переглядаючи фотографії знаменитостей в інстаграмі, ти відчуваєш себе погано через своє тіло, то ти не самотній. Цього разу ми присвятимо свою увагу жиру на животі. А точніше – позбуванню від нього.

Хоча отримати прес із шістьма кубиками на животі – не така вже й складна задача, але дисципліна, якої вона вимагає – дієта, тренування та сон – це певною мірою вибір способу життя, який тобі доведеться зробити, щоб мати ідеальне тіло.

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Як би ми хотіли просто змахнути паличкою і позбутися жиру в певних місцях. На жаль, точкове зменшення ваги за допомогою вправ не є науково обґрунтованою концепцією. Однак регулярні тренування і фізичні вправи можуть допомогти спалювати калорії і сприяти загальній втраті жиру, в тому числі зменшенню жиру на животі.

Звичайно, твоя дієта відіграє важливу роль у приведенні себе у форму. Але якщо ти шукаєш відповідь на питання, як зменшити жирові відкладення на животі, тонізувати живіт і зробити його максимально рельєфним, то ці п'ять ефективних вправ допоможуть тобі зробити середню частину тіла здоровішою і підтягнутішою.

1. Планка

Єдина вправа, яка змусить твій прес горіти протягом 30 секунд, – це планка. Планка чудово зміцнює прес і допомагає тонізувати м'язи черевного преса. Почни з утримання протягом 30 секунд і збільшуй тривалість, коли станеш сильнішим. Ти також можеш спробувати різні варіації планки, наприклад, планку-джек, планку навпаки або навіть планку з поштовхами плечима, щоб урізноманітнити її та активізувати інші частини тіла.



Виконуй планку, щоб спалити зайвий жир / Фото freepik

2. Підйоми ніг

Спрямовані на м'язи нижньої частини живота, підіймання ніг – найпоширеніша вправа, що виконується для тонізації живота. Теоретично, це зворотна вправа до кранчу, коли ноги підіймаються вгору без підйому верхньої частини тіла. Це допомагає створити опір у нижніх прямих м'язах живота. Почни лежачи на спині. Підійми ноги, тримаючи їх прямими. Потім повільно опускай їх, не дозволяючи стопам торкатися землі. Зроби три підходи по 10 повторень.

3. Велосипедні скручування

Велосипедні скручування – це форма динамічної вправи, яка залучає весь м'язовий каркас, включаючи прямі м'язи живота і косі м'язи. Ти починаєш з положення лежачи на спині. Потім відірви плечі від землі і піднеси правий лікоть до лівого коліна, одночасно витягнувши праву ногу. Намагайся торкнутися ліктем коліна. Чергуй сторони, крутячи педалі, протягом підходу з 10 повторень. Ти можеш зробити три або п'ять підходів, залежно від того, новачок ти чи ні.

4. Скручування з обертом

Скручування з обертом чудово підходять для опрацювання м'язів живота та косих м'язів. Мало того, вони також працюють на сідниці, нижню частину спини. Сядь на підлогу, зігнувши ноги в колінах і відірвавши ступні від підлоги. Тепер злегка відкинься назад, залучай прес і покрути тулубом з боку в бік, постукуючи рукою по землі з кожного боку. Для просунутого рівня цієї вправи ти також можеш спробувати виконати її з гирями або гантелями, щоб посилити ефект від тренування.



Роби скручування з обертом / Фото master1305

5. Кардіо

Кардіотренування, як правило, збільшують частоту серцевих скорочень і допомагають спалювати калорії, в тому числі й ті, що зберігаються у твоєму животі. Вибирай те, що тобі до смаку – біг, стрибки на скакалці або плавання – всі вони ефективні не тільки для загального здоров'я, але й для втрати впертого жиру в області живота.

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Додай до своєї тренувальної рутини ці вправи або ж просто виконуй їх регулярно, щоб працювати над своїм тілом. Стань кращою версією себе вчорашнього, позбувшись зайвого жиру на животі.

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