Стати улюбленцем усіх навколо просто: для цього знадобляться ці 5 безпрограшних фраз

Психологія стверджує, що існують фрази, які ми можемо сказати, щоб сподобатися людям. Вони мають позитивний вплив, змушують інших почуватися розкуто, бути почутими або побаченими.

Існують невербальні мовні прийоми, такі як метод трикутника, які можуть викликати більшу привабливість і близькість між людьми, навіть якщо вони щойно познайомилися. Існують також хороші звички та поведінка, які можуть зробити когось симпатичнішим і привабливішим. І все це говорить нам про те, що можна завести нових друзів або мати більше шансів сподобатися начальнику або знайти партнера, якщо ми навчимося використовувати психологію на свою користь.

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Серед хороших якостей, якими ти можеш володіти, важливо пам'ятати, що вміння спілкуватися є дуже важливим. Кажуть, що вчинки говорять голосніше, ніж слова. Але не забувай, що вміння говорити правильні речі також важливо та може змінити уявлення інших про тебе.

Якщо ти хочеш сподобатися комусь, хто тебе цікавить, легше заводити друзів або більше подобатися (і не тільки в романтичному плані), то є кілька фраз, які варто запам'ятати і не забути сказати при нагоді.

Дякую і Будь ласка

Це знак ввічливості, поваги та доброти, який миттєво покращує твій зовнішній вигляд, а також може змусити людей розслабитися і навіть трохи змінити їхній настрій.

Подяка, бажання доброго ранку та ввічливість загалом справляють дуже гарне враження і змушують людей ставитися до тебе так само, охочіше розмовляти з тобою або бути поруч.



Ввічливість дуже подобається іншим людям / Фото Drobot Dean

Компліменти та визнання

Усім подобається, коли їх визнають, бачать, чують і цінують, тому фрази на кшталт "ви чудово попрацювали", "мені сподобалася ваша презентація" або "ви поділилися чудовою ідеєю на зустрічі" можуть поступово зробити тебе улюбленцем.

Але будь обережним, щоб ці компліменти стосувалися не стільки зовнішнього вигляду, скільки глибших питань, які показують, що ти приділяєш увагу та цікавишся іншими.

Чим я можу вам допомогти?

Пропонувати свою допомогу – це також частина прояву доброти та приязні, і це викликає у людей бажання віддячити і бути готовими допомогти тобі, коли ти цього потребуєш.

Ти повинен робити це не для того, щоб отримати щось натомість, а щиро, показуючи, що ти дійсно готовий підтримувати, працювати в команді та робити щось для інших. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе, і саме так і буде.

Вибачте!

Ти не зобов'язаний просити вибачення за все, але важливо, щоб ти робив це, коли ти когось образив, коли ти помилився або коли ти зробив щось не так, як хотів. Це показує, що ти емоційно зріла людина, що ти не звинувачуєш інших у своїх проблемах і що ти готовий визнати, що був неправим, а також загладити свою провину.

Вибачення допомагають зцілитися і загладити свою провину, а вміння просити вибачення свідчить про те, що ти сильна і надійна людина.



Якщо був неправий, то обов'язково попроси вибачення / Фото yanalya

А як ви вважаєте?

Ставлячи такі запитання, ти даєш іншим людям зрозуміти, що ти хочеш залучити їх, що ти поважаєш їхню думку і хочеш їх вислухати. Це може допомогти тобі у будь-яких ситуаціях: чи то в робочому проєкті, чи то в особистих стосунках.

Це свідчить про те, що ти не вважаєш, що тільки у тебе є хороші ідеї та пропозиції, і що ти вважаєш, що інші люди теж мають значення, і це завжди зробить тебе привабливішим для інших.

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Нехай ці фрази допоможуть тобі у житті. Головне, щоб ти був максимально щирим, коли їх озвучуватимеш. Пам'ятай, що важливим є не лише те, що ти говориш, а й те, як ти це робиш!