І мовиться далеко не тільки про романтику! А й про те, що людина подобається тобі як друг, колега чи потенційний працівник. Усе це є відправною точкою, щоб надати можливості побудувати ті чи інші стосунки з людиною, які тобі потрібні в житті.
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Як сподобатися людині, з якою ти щойно познайомився
Психологи кажуть, щоб зблизитися з новою людиною, потрібно провести з нею від 50 до 200 годин. Але цього ніколи не станеться, якщо момент знайомства не залишить бажання продовжувати проводити час разом, якщо не викличе інтересу один до одного.
Що ж, деякі методи й прийоми, які можуть допомогти зробити так, щоб ти цій новій людині більше сподобався.
Бажання сподобатися новій людині – це не тільки про романтику / Фото DrazenZigic@freepik
- Метод трикутника – ефективний спосіб привернути чиюсь увагу, викликати більшу привабливість або створити зв'язок. Його суть – максимальне використання зорового контакту. Ідея в тому, що ти формуєш своїм поглядом трикутник: спочатку дивишся на одне око співрозмовника, потім на його рот і, нарешті, на інше око. Але обережно, бо занадто тривале затримування погляду на кожному пункті може зробити ситуацію незручною.
- Копіювання рухів і мови тіла – "прийом віддзеркалення" або "ефект хамелеона". Він працює, бо люди відчувають більшу привабливість і близькість з тими, хто більше схожий на них. Суть полягає в імітації виразу обличчя, рухів або жестів людини, з якою ти щойно познайомився, що дозволяє їй почуватися розкуто і збільшує твої шанси завоювати її прихильність. Однак це слід робити тонко і природно, інакше прийом може не спрацювати.
- І завжди-завжди запитуй ім'я людини, з якою щойно познайомився, оскільки повторення її імені може стати чудовою стратегією, щоб здаватися привабливим і підвищити шанси сподобатися. Людям подобається відчувати, що їх впізнають, цінують, бачать і чують, а це саме те, що відбувається, коли вони чують, як інші називають їхнє ім'я, що змушує їх відчувати більший зв'язок з тим, хто його вимовляє.
- Роби компліменти, які не стосуються зовнішності. Це свідчитиме про те, що ти звертаєш увагу на співрозмовника і, можливо, погоджуєшся з ним у певних речах. І завжди краще шукати компліменти трохи глибші, які виходять за рамки зовнішності. Це про добру роботу, досягнення, почуття гумору або навички, оскільки це також показує, що твоя зацікавленість не є поверхневою.
- Принось їжу. Їжа – чудовий спосіб завоювати людей, оскільки вона може вивільнити ендорфіни – гормони, які допомагають почуватися щасливішим та розслабленим. Тому варто принести поїсти, наприклад, новим колегам, щоб вони могли асоціювати тебе з відчуттям задоволення, яке вони отримують від їжі.